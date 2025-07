Het is officieel: Standard zal speelt zijn eerste wedstrijd van het seizoen zonder fans

De beslissing is genomen: de Standard-supporters zullen niet reizen naar RAAL voor de eerste speeldag van het kampioenschap. Een boycot van alle supportersgroepen werd afgekondigd door de Rouches-familie.

Standard zal zaterdag de eerste officiële wedstrijd van zijn "nieuwe tijdperk" spelen op het veld van RAAL La Louvière, gepromoveerd naar de Jupiler Pro League en zal bij die gelegenheid haar nieuwe stadion, de Easi Arena, officieel openen.

Met een capaciteit van 8.050 plaatsen voorziet dit nieuwe stadion 450 plaatsen voor bezoekende supporters, wat overeenkomt met 5,6% van de totale capaciteit, net boven het vereiste minimum (5%). Een reglementair quotum, maar problematisch in het geval van Standard, een van de clubs die de meeste uit-supporters aantrekt.

De situatie wordt verder gecompliceerd door de opstelling van de bezoekersparkeerplaats, die momenteel slechts zeven bussen kan herbergen. De Luikse supporters, afkomstig uit alle hoeken van het land, zouden allemaal in Luik moeten samenkomen voordat ze de weg naar La Louvière zouden nemen.

Geen Standard-supporters in La Louvière!

Uiteindelijk zal dit niet gebeuren. Dinsdag kondigde de Rouches-familie via een persbericht aan dat al haar supportersgroepen de wedstrijd volledig zouden boycotten. Een beslissing gemotiveerd door wat zij beschouwen als "de onbuigzame houding van de lokale autoriteiten".

"Ondanks onze talrijke constructieve voorstellen om de verplaatsing mogelijk te maken, is de houding van de lokale autoriteiten en de thuisclub onbuigzaam gebleven. We worden verplicht om 450 personen in zeven standaardbussen te laten passen. Deze eis is volledig onrealistisch en getuigt van een duidelijk gebrek aan terreinkennis, of zelfs van betreurenswaardig amateurisme", staat er in het persbericht te lezen.

De supportersgroep betreurt ook het gebrek aan flexibiliteit in het beheer van het quota. "Onze leidraad: 450 supporters of niemand. Het is al niet gemakkelijk om een keuze te maken uit duizend aanvragen die we hebben ontvangen, en we worden ook nog eens gevraagd om dit aantal te verminderen om zeven bussen in een kleine parkeerplaats te laten passen. We keken vol enthousiasme uit naar de eerste uitwedstrijd van het seizoen, maar onwil, samen met inconsistent beheer, ontneemt ons dit feestelijke moment dat we hadden gehoopt te beleven."

De Rouches-familie nodigt degenen die willen uit om het team aan te moedigen voor het vertrek van de spelersbus, gepland om 10u30 vanaf het SL16 Football Campus. "We betreuren de starre positie van de club die promoveert naar 1A voor zijn eerste wedstrijd, en we wijzen alle verantwoordelijkheid af voor de aanwezigheid van individuele supporters. Voetbal is een feest, een moment van passie en delen. Blijkbaar niet in La Louvière."