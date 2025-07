Verliest La Louvière zijn beste speler voor de competitie start? Hun standpunt is héél duidelijk

Mouhamed Belkheir bevindt zich in een onzekere situatie bij de RAAL. Technisch directeur David Verwilghen geeft een update over de zaak.

We hebben het er gisteren over gehad, er hangt onduidelijkheid over Mouhamed Belkheir bij RAAL. De Frans-Algerijnse aanvaller, die vorig seizoen in blessuretijd het doelpunt maakte op het veld van Lommel en zo mee voor de promotie zorgde, is definitief overgenomen maar zou de club toch kunnen verlaten.

Er is interesse vanuit Saoedi-Arabië. Op dit moment is de speler nog steeds aanwezig en heeft hij deelgenomen aan de meeste oefenwedstrijden. Maar de behoefte om te verkopen is er wel: twee dagen geleden speelde Belkheir niet met de basisspelers tegen Lokeren, maar in de tweede oefenwedstrijd tegen Union Namur, in een team samengesteld met veel U23-spelers.

Afgelopen seizoen had de Parijzenaar indruk gemaakt door 14 doelpunten te scoren in 26 wedstrijden in 1B, waaronder het historische doelpunt voor de club. De spits is een heet hangijzer voor David Verwilghen.

De sportief directeur van La Louvière heeft zich uitgesproken over het dossier bij La Dernière Heure: "Er is op dit moment geen overeenkomst die alle betrokken partijen tevreden stelt", zegt hij direct.

"Mouhamed is er nog steeds en we beheren hem zoals elke speler van de selectie. We hebben geen lijst die aangeeft welke speler wel of niet verkocht moet worden", legt Verwilghen uit. Belkheir kan dus nog steeds aanwezig zijn voor de match tegen Standard.