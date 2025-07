Bayern-legende haalt uit naar 'zijn' club, de Bundesliga en... Vincent Kompany: "Daar kijk je als speler ook naar"

Oliver Kahn, de legendarische ex-doelman van Bayern München, spaart zijn oude club en de Bundesliga allerminst in een opvallend interview met Sky Sport. Na de tot nu toe teleurstellende transferzomer voor Bayern stelt hij scherpe vragen bij de aantrekkingskracht van de Duitse topclub.

Voor Kahn is het duidelijk waarom Florian Wirtz niet voor Bayern koos, maar voor Liverpool. “Misschien ligt het aan de competitie zelf. Als ik nu speler was, zou ik ook voor de Premier League kiezen”, stelt hij. Volgens de gewezen CEO van Bayern is de Bundesliga simpelweg niet aantrekkelijk genoeg meer op internationaal vlak.

Kahn wijst ook op het gebrek aan spanning. “Bayern werd 12 van de 13 laatste seizoenen kampioen. In mijn tijd kon ook een Stuttgart of Bremen nog eens de titel pakken. Nu? Alles draait om Bayern. Dat werkt niet inspirerend, ook niet voor topspelers", zegt hij. “De Bundesliga leeft nog wel in Duitsland, maar wereldwijd is de interesse tanende.”

Ook het beleid bij Bayern zelf krijgt er stevig van langs. Zonder Vincent Kompany bij naam te noemen, suggereert Kahn dat het aantrekken van een relatief onervaren coach invloed kan hebben op transferbeslissingen. “Een speler kijkt vandaag echt wel naar wie de trainer is. Dat is cruciaal in hun keuze.”

De ex-doelman mist stabiliteit bij zijn ex-club: “In mijn tijd stond Ottmar Hitzfeld jarenlang aan het roer. Nu wisselt Bayern om de haverklap van trainer en filosofie. Dat zorgt voor onzekerheid. En ja, ook in mijn periode als bestuurder was dat al een probleem.”

Oliver Kahn zelf won alles wat er te winnen valt met Bayern: acht landstitels, de Champions League, de UEFA Cup en een EK met Duitsland. Maar zijn liefde voor de club belet hem niet om kritisch te zijn. “Zelfreflectie hoort erbij. Alleen zo kan je weer vooruit.”