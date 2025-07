Besnik Hasi zit met kopzorgen: "We weten niet precies hoe lang hij zal out zijn"

Voor de heenmatch tegen BK Häcken in de tweede voorronde van de Europa League moet Anderlecht-trainer Besnik Hasi puzzelen in zijn selectie. Vooral achterin zijn er zorgen.

Jan-Carlo Simic is out met een blessure aan de kuit. "Hij kreeg een trap en heeft nog last. We moeten daar voorzichtig mee zijn", aldus Hasi. "We weten op dit moment niet hoe lang hij buiten strijd zal zijn."

Ook Ilay Camara is nog niet beschikbaar. "We moeten nog wat wachten met hem, hij is nog niet klaar", zei de coach op de persconferentie. De jonge back komt dus niet in aanmerking.

Ali Maamar is dan weer herstellende van ziekte. "Hij is nog wat ziek, maar zal vandaag wel meetrainen", klonk het hoopvol. Zijn inzetbaarheid blijft afhankelijk van zijn reactie op die training.

Nieuwkomer Cédric Hateboer is pas herbegonnen met de trainingen bij paars-wit. "Vandaag traint hij nog maar de tweede keer, dus hij zit nog niet bij de ploeg." Een plaats in de wedstrijdkern lijkt te vroeg te komen.

"De anderen zijn er allemaal", besloot Hasi. Zo lijkt Anderlecht tegen Häcken toch op een solide kern te kunnen rekenen, ondanks enkele afwezigen in de defensie.