Dit is waarom Luis Vazquez nu uitblinkt bij Anderlecht

De man verantwoordelijk voor de voorbereiding van Sporting Anderlecht is zonder twijfel Luis Vazquez. Zijn beste vriend legt uit hoe hij erin slaagt om goede prestaties neer te zetten.

De beste vriend van Luis Vazquez, Luciano Rossi, heeft gesproken over de geweldige vorm van de Anderlecht-speler tijdens de recente oefenwedstrijden. De twee mannen hebben samen gespeeld bij de Argentijnse club Recreo.

Luciano Rossi herinnert zich die tijd goed: "We hebben samen gespeeld toen we kinderen waren. Ik ben twee jaar ouder dan Luis, maar we waren in hetzelfde team in Recreo, aan de rand van Santa Fe. We werden zelfs samen kampioen in het reserveteam."

Hij heeft me verteld dat hij steeds zelfverzekerder wordt

"Hij doet steeds meer ervaring op en voelt zich steeds beter bij Anderlecht. Hij kan nog beter. Hij heeft me verteld dat hij steeds zelfverzekerder wordt", benadrukt hij bij La DH Les Sports+. Een zelfvertrouwen dat hem in staat stelt om goede prestaties neer te zetten!

Over zijn concurrentie met Kasper Dolberg, vertelt zijn vriend dat het verre van giftig is: "Hij concurreert met een zeer goede aanvaller. Maar het is een gezonde concurrentie tussen Dolberg en hem."

De eerste officiële wedstrijd van de Paars-Witten zal al plaatsvinden op donderdag. De Brusselaars zullen Hӓcken ontmoeten in de tweede voorronde van de Europa League, in het Lotto Park (heenwedstrijd).