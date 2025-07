KV Mechelen pakt uit: "Een legende keert terug"

Dit weekend ontvangt KV Mechelen Club Brugge. Malinwa zal een voormalige speler van de club eren. "Een legende keert terug", klinkt het.

Michel Preud'homme wordt nog steeds als een van de grootste doelmannen van ons land gezien. Hij was bij twee Belgische clubs actief, voor hij naar Portugal trok, later in zijn carrière.

Hij startte bij Standard, verliet de Rouches in 1986 om naar KV Mechelen te gaan. In 1994 tekende hij bij SL Benfica, waar hij tot zijn spelerspensioen in 1999 actief was.

Zijn voormalige club, KV Mechelen, zal hem dit weekend in de bloemetjes zetten. Malinwa speelt vrijdagavond thuis tegen Club Brugge.

Voor de wedstrijd krijgt hij een ereronde achter de kazerne. Preud'homme won heel wat prijzen met KVM. In 1987 veroverde hij mee de Beker van België.

In het seizoen 87/88 won hij de UEFA Supercup met Mechelen. Een jaar nadien werden ze Belgisch kampioen en haalden de UEFA Supercup binnen.