Genk zal zich moeten haasten: twee Duitse clubs melden zich voor KV Mechelen-target

Rafik Belghali (23) is momenteel een van de meest gegeerde spelers van KV Mechelen. De rechtsachter heeft zich in de kijker gespeeld bij meerdere clubs, met name Racing Genk. Die club ziet in hem de ideale opvolger van Zakaria El Ouadhi, mocht die deze zomer vertrekken.

Maar ook over de landsgrenzen heen groeit de interesse. In de Bundesliga hebben Werder Bremen en FC Köln al geïnformeerd naar de voorwaarden voor een mogelijke transfer. Vooral bij Bremen is de nood hoog, na de zware knieblessure van vaste rechtsback Mitchell Weiser. Daarnaast zou ook Ajax een oogje hebben op Belghali. De Nederlandse topclub volgt hem al een tijdje, al is hun interesse voorlopig nog niet erg concreet. Belghali ligt nog één jaar onder contract in Mechelen, waardoor een vertrek deze zomer steeds waarschijnlijker wordt. Trainer Fred Vanderbiest beseft dat zijn ploeg mogelijk snel afscheid moet nemen van de flankverdediger. “Het kan altijd de laatste wedstrijd geweest zijn", klinkt het realistisch. “We hebben al geanticipeerd met de komst van Thérence Koudou.” KV Mechelen wil zich echter niet zomaar laten opjagen. De club weet dat het goud in handen heeft en wil minstens een correcte som voor een speler die duidelijk toe is aan een stap hogerop. Belghali zelf blijft er ondertussen rustig onder. Dat de transfer deze zomer alsnog in een stroomversnelling komt, lijkt slechts een kwestie van tijd. Zowel op nationaal als internationaal niveau is de belangstelling reëel.