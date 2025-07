OFFICIEEL Beerschot laat speler na twee jaar vertrekken naar buitenland

Beerschot neemt officieel afscheid van Ar'Jany Martha, die een contract tekende bij het Engelse Rotherham United. Na 19 wedstrijden in het paars-witte shirt zoekt de snelle flankaanvaller een nieuwe uitdaging in League One.

Martha bij Beerschot: flitsende momenten

Ar’Jany Martha kwam in de zomer van 2023 over van Jong FC Utrecht. Bij Beerschot viel hij op met zijn snelheid en techniek. Hoewel hij vaak als invaller speelde, was zijn impact merkbaar met gevaarlijke acties vanaf de linkerflank.

Transfer naar Rotherham United

Rotherham United, actief in de derde Engelse klasse, bevestigde de komst van Martha als versterking voor het nieuwe seizoen. De transfer markeert een belangrijke stap in de carrière van de 22-jarige Nederlander, die mikt op meer speelminuten en internationale ervaring.

Beerschot laat hem gaan met respect

In een korte boodschap op X bedankte Beerschot Martha voor zijn inzet en wenste hem succes in Engeland. De club onderstreepte dat het vertrek in goed overleg verliep en noemde het een mooie kans voor de speler.

Waarom Rotherham voor hem kiest

Rotherham United zoekt aanvallende impuls en zag in Martha een speler die het verschil kan maken op de flank. Zijn snelheid en drang naar voren passen bij de spelstijl die de Engelse club nastreeft voor het komende seizoen.

Wat betekent dit voor Beerschot?

Het vertrek van Martha opent de deur voor nieuwe flankspelers. Beerschot heeft al enkele jongeren doorgeschoven uit de beloften en kijkt ook naar versterking op de transfermarkt om de vleugels opnieuw te bemannen.

Nieuwe kansen voor Martha

Voor Martha is deze overgang een frisse start. League One staat bekend om zijn fysieke voetbal en fanatieke fans, wat hem de kans biedt om zich te bewijzen in een nieuwe omgeving.