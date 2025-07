Van Crombrugge krijgt duidelijkheid bij Genk, maar zal er niet blij mee zijn: dit is de reden

Thorsten Fink heeft bij Genk duidelijkheid geschept over zijn keepersplan: Tobias Lawal wordt de eerste doelman van de club. De Oostenrijker kwam deze zomer over voor 3,5 miljoen euro en die investering wil Genk niet op de bank laten verkommeren.

Tegen Club Brugge begon Hendrik Van Crombrugge nog in doel, maar dat had volgens Fink een praktische reden. “De match kwam net te vroeg voor Lawal. Hij is hier pas twee weken en leert nog onze manier van uitvoetballen kennen", klonk het in HBvL. Van Crombrugge hield zich in Brugge sterk staande in een moeilijke wedstrijd.

Lawal moet echter meer zijn dan alleen een shot-stopper. “Onze doelman is ook onze spelverdeler", benadrukte Fink. “In het Genkse systeem speelt hij een sleutelrol in de opbouw. Tobias heeft de kwaliteiten om dat in te vullen, maar heeft nog tijd nodig om dat volledig onder de knie te krijgen.”

Voor de komende match tegen Antwerp laat Fink de deur open. “We beslissen deze week. Misschien staat Lawal zondag al onder de lat. Maar dat is geen afrekening met Hendrik, die ook nog voldoende wedstrijden zal keepen. We spelen er minstens vijftig.”

Maandag kreeg Lawal al 90 minuten in een oefenmatch tegen Eupen, al kwam hij door Genks overwicht nauwelijks in actie. De verwachting is dat hij snel zijn officiële debuut zal maken, mogelijk dus al tegen de landskampioen.

Genk pakt het professioneel aan en lijkt een rotatiesysteem te overwegen, maar met de duidelijke boodschap: Lawal is gehaald als eerste doelman. Hendrik Van Crombrugge hoopte na het vertrek van Mike Penders in doel te mogen blijven staan. Dat zal toch een klap zijn.