🎥 GENIALE BEELDEN! Twee miljoen voetbalgekke Turken zien hoe Dries Mertens dé toptransfer van Galatasaray welkom heet

Victor Osimhen gaat ook komend seizoen voor Galatasaray SK voetballen. De Turkse topclub legt een recordbedrag op tafel voor de aanvaller. En daar hoort uiteraard een welkomstwoordje van Dries Mertens bij.

Galatasaray SK huurde Victor Osimhen vorig seizoen al van SSC Napoli. De voormalige aanvaller van Sporting Charleroi leek de voorbereiding in Napels te moeten aanvatten, maar dat is niet langer nodig.

Galatasaray betaalt 75 miljoen euro om Osimhen definitief over te nemen van Partenopei. Dat is meteen een recordbedrag in Turkije. Zo'n toptransfer wil Cim Bom Bom héél graag in de bloemetjes zetten. Niemand minder dan Dries Mertens en zoontje Ciro spraken een videoboodschap in om Osimhen (opnieuw) te verwelkomen.

Ciro Mertens, 5 yıldızlı formasıyla Osimhen'e hoşgeldin mesajını gönderdi. 🤩 pic.twitter.com/WruPU79V1k — Le Marca Sports (@lemarcaspors_) July 30, 2025

De komst van Osimhen werd door meer dan twee miljoen voetbalgekke fans van Galatasaray op de voet gelegd. De beelden spreken dan ook voor zich.

Ondertussen is Dries Mertens nog steeds niet officieel gestopt als profvoetballer. Zou er voor hem nog plaats zijn bij Galatasaray? De fans zouden het alleszins niét erg vinden…