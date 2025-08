Nederlagen Anderlecht en Charleroi kunnen grote gevolgen hebben voor... seizoen 2028-2029

België staat stevig in de top 10 van de UEFA-ranking, wat de landskampioen een rechtstreeks ticket voor de Champions League-groepsfase oplevert. Dankzij drie recordjaren op rij ziet de toekomst er rooskleurig uit, al zijn de nederlagen van Charleroi en Anderlecht geen goed nieuws.

De UEFA-coëfficiënt wordt berekend op basis van het aantal behaalde punten per club, gedeeld door het aantal deelnemende teams. Overwinningen in de voorrondes leveren 1 punt op, in de groepsfase 2 punten. Gelijkspelen leveren respectievelijk 0,5 en 1 punt op. De totale score over vijf seizoenen bepaalt hoeveel Europese tickets een land krijgt, met een vertraging van één jaar.

Impact voor 2028-2029

Op korte termijn lijkt België veilig. Griekenland, dat op de 11e plaats staat, verloor ook al een team en heeft een grote achterstand van bijna 17 punten. Zelfs bij een tegenvallend Europees jaar zou het moeilijk zijn voor hen om België te bedreigen. Charleroi kan echter geen punten meer pakken, en Anderlecht moet nog twee voorrondes overleven om zich te plaatsen voor de Conference League-groepsfase, waar ook nog eens minder wedstrijden zijn.

Voor de verre toekomst – meer bepaald het seizoen 2028-2029 – kan dit wel gevolgen hebben. België staat voorlopig zesde, wat zou betekenen: twee ploegen rechtstreeks naar de Champions League, een derde in de voorrondes, en de bekerwinnaar naar de Europa League. Maar dat is grotendeels te danken aan de uitzonderlijke prestaties van de voorbije jaren. Een mindere oogst nu kan leiden tot een terugval richting plaats zeven.

Anderlecht moet doorgaan

Financieel valt er weinig te rapen in de Conference League. Charleroi krijgt wel een beperkte vergoeding van 175.000 euro voor deelname aan de voorronde, en 350.000 euro extra voor de uitschakeling in de tweede kwalificatieronde. Enkel de ticketinkomsten tegen Hammarby brengen nog iets extra op.

Anderlecht heeft voorlopig enkel recht op de 175.000 euro voor deelname aan de derde voorronde van de Conference League. Verdere inkomsten hangen af van hun eventuele kwalificatie voor de groepsfase. Sportief én financieel is de Europese start van de Belgische clubs dus verre van ideaal.