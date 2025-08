Club Brugge heeft geen tijd meer: de bezorgdheid groeit voor de confrontatie met Salzburg

Het begin van het seizoen verloopt moeizaam voor Club Brugge, dat verslagen werd door KV Mechelen. Marc Degryse waarschuwt voor de zwaktes van Club Brugge voor de wedstrijd tegen Salzburg in de Champions League.

Met slechts drie punten in twee speeldagen, een zorgwekkende nederlaag in Mechelen met 2-1 en een belangrijke wedstrijd in de Champions League voor de boeg, beleeft Club Brugge een gemengde seizoensstart.

Tijd om te reageren

Marc Degryse legt uit in Het Laatste Nieuws dat het tijd is om te reageren. "Club kan zijn zorgen niet verbergen", zei hij na de nederlaag van vrijdagavond.

Degryse wijst op rechts op een gebrek aan samenhang. "Net als tegen Genk werkte het niet tussen Spileers, Reis en Vetlesen. Dat is niet verrassend. Spileers speelt rechtsachter, maar dat is niet zijn echte positie."

Reactie van Hayen?

De voormalige Rode Duivel verwacht een echte reactie van coach Nicky Hayen. "Hij moet tegen woensdag een oplossing vinden, want tegen Salzburg wordt het een veel ingewikkelder uitdaging."

"Club Brugge zal creatief moeten zijn", besluit Degryse. De kalender laat geen ruimte meer voor twijfel. Brugge staat onder druk, al in de tweede week van augustus. Ondertussen weten ze bij blauw-zwart dat in de play-offs mogelijk Rangers of Plzen wacht, waardoor de match tegen Salzburg cruciaal kan zijn richting Champions League.