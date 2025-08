Jonge doelman tekent nieuwe overeenkomst bij KV Kortrijk

KV Kortrijk gaat er alles aan doen om na één seizoen afwezigheid meteen terug te keren richting de Jupiler Pro League. Het haalde al heel wat ervaring en kwaliteit binnen en heeft nu ook zijn talentvolle doelman Ebbe De Vlaeminck langer aan zich gebonden.

Na zeventien jaar eerste klasse zal KV Kortrijk het komende seizoen te bewonderen zijn in de Challenger Pro League. De West-Vlamingen zijn niet van plan daar lang te blijven en toonden duidelijke ambitie op de transfermarkt.

Zo haalde het Lennard Hens en Gilles Ruyssen weg bij eersteklasser Dender en ook de gebroeders De Smet, Lenn en Liam waren al enkele jaren sterkhouders bij Club NXT, trokken naar Kortrijk. Aan uitgaande zijde nam het dan weer afscheid van onder meer Abdelkahar Kadri.

Nieuw contract voor Ebbe De Vlaeminck

Naast het aantrekken van nieuwe spelers proberen de Kerels ook om spelers van wie ze tevreden zijn langer aan zich te binden. Zo heeft de jonge doelman Ebbe De Vlaeminck een nieuwe overeenkomst bij de club getekend. Dat heeft de club zelf bekendgemaakt.

Met die nieuwe overeenkomst zal De Vlaeminck de komende drie seizoenen de rood-witte kleuren blijven verdedigen. De 19-jarige doelman doorliep alle jeugdreeksen bij KVK en mocht afgelopen seizoen al enkele wedstrijden opdraven in de degradatieplayoffs.

Of De Vlaeminck ook in tweede klasse in doel zal blijven staan, is nog even afwachten. Kortrijk begint komende zaterdag aan zijn competitie met een uitwedstrijd bij de RSCA Futures.