Goed nieuws voor Beerschot, Kortrijk & co: alle wedstrijden worden uitgezonden

De onderhandelingen tussen DAZN en de telecomoperatoren gaan een cruciale fase in. Ondertussen is er wel al goed nieuws voor de supporters van de tweedeklassers.

Vanaf dit weekend begint de competitie in de Challenger Pro League en alle wedstrijden zullen worden uitgezonden op de app van DAZN.

Start van competitie

In de onderhandelingen over de uitzendrechten engageerde DAZN zich op vraag van de Pro League, de verzameling van profclubs, om ook dit seizoen opnieuw de wedstrijden uit de Challenger Pro League uit te zenden.

Alle wedstrijden zullen - tot er eventueel een akkoord gevonden wordt met de telecomoperatoren - via de app van DAZN te zien zijn.

Oplossing gevonden

"DAZN en de Pro League onderzochten de voorbije weken de mogelijkheid om alle wedstrijden in beeld te brengen en niet alleen de vier die in de tender over de uitzendrechten werden opgenomen."

"Een technische oplossing werd gevonden via de geautomatiseerde analyse camera’s die de Pro League in de stadions van eerste en tweede klasse liet installeren", klinkt het in een persbericht op de webstek van de Pro League.