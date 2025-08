Kopzorgen voor Rik De Mil: door schorsing heeft 'onmisbare' speler wellicht zijn laatste match gespeeld

Nikola Stulic kreeg afgelopen weekend een warm applaus van het publiek bij zijn wissel tegen STVV, maar dat moment voelde tegelijk als een mogelijk afscheid. De 23-jarige spits werd uitgesloten na twee gele kaarten in zes minuten, maar kreeg toch steun van het publiek.

Stulic groeide vorig seizoen uit tot publiekslieveling bij Charleroi dankzij zijn vechtlust en doelpuntenproductie, met 16 goals ondanks een late seizoensstart. Die prestaties brachten Charleroi zelfs Europees voetbal op. Dit seizoen bevestigt hij met doelpunten tegen Hammarby en STVV.

Zijn toekomst in Henegouwen is echter onzeker. Door zijn rode kaart is hij geschorst tegen La Louvière, en mogelijk heeft hij zijn laatste wedstrijd al gespeeld voor de club. Buitenlandse clubs zoals Lecce, Panathinaikos en PAOK tonen concrete interesse in de Servische international.

Vervanger

Charleroi weigerde al een bod van vijf miljoen euro van Lecce. Met zijn overstap naar makelaarskantoor LIAN Sport heeft Stulic nu een invloedrijk netwerk achter zich, wat zijn vertrekkansen vergroot. De club weet dat het moeilijk wordt om hem nog lang aan boord te houden.

Intussen zoekt Charleroi naar een vervanger. Benbouali en Dabbagh vertrekken, terwijl Prunier en Sylla voorlopig met de reserven trainen. De club bereidt zich dus voor op een toekomst zonder Stulic.

Tegen La Louvière lijkt Anthony Descotte de logische vervanger. Hij viel eerder al in voor Stulic en krijgt nu een kans om zich te tonen. Ook Antoine Colassin is een optie, al speelde hij tot nu toe vooral als aanvallende middenvelder. Eén ding is zeker: Charleroi zal Stulics neus voor doel hard missen.