'STVV wil opvolger Bertaccini wegplukken bij ... Anderlecht'

RSC Anderlecht heeft met Adriano Bertaccini zijn topspits eindelijk in huis weten te halen. En dat zou ook wel eens zijn gevolgen kunnen hebben met betrekking tot enkele andere spelers.

Zo zouden ze bij paars-wit niet meer meteen rekenen op Keisuke Goto. Zowel bij de A-kern als bij de Futures zijn er andere toppers voorhanden om in de spits te gaan spelen.

Tijdens een 7-2 overwinning tegen MVV Maastricht half juli speelde Goto nog wel 25 minuten mee, maar verder kwam hij niet in de voorbereiding en dus zoeken ze naar een oplossing.

🟣 Infos #RSCA :

🐣 As part of Adriano Bertaccini negotiations, RSC Anderlecht has open to door to a departure of Keisuke Goto to Sint Truiden VV. Talks are now underway in order to complete the Japanese move to #STVV. More to follow. #mercato #JPL pic.twitter.com/29gpVvthSC