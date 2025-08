Ex-ploegmaat Kevin De Bruyne houdt zich niet in over wat we nu mogen verwachten

265

Na tien jaar en talloze prijzen bij Manchester City is Kevin De Bruyne vertrokken naar Italië. Een groot verlies voor de Engelse kampioen, ook al blijft er nog genoeg talent over. Toch weten ze in Manchester: de leegte die 'KDB' achterlaat, is immens.

Phil Foden, zelf al bijna tien jaar vaste waarde bij City, sprak met La Gazzetta dello Sport over zijn ex-ploegmaat. “Kevin is een speler van wereldklasse die geweldige dingen doet op het veld”, klonk het met bewondering. “Zijn assists hebben ons meerdere titels opgeleverd. Kevin kan eigenlijk een beetje alles.” Ook naast het veld was De Bruyne belangrijk voor het team. “Hij is geen schreeuwer, maar hij leidt door zijn spel”, zegt Foden. “Als het even niet liep, zette hij z’n schouders eronder en bracht hij het team weer op gang.” In Italië maken ze nu kennis met die unieke kwaliteiten. De Bruyne heeft bij Napoli nog niet gescoord, maar maakte wél al indruk met zijn spel in de oefenduels. “Hij heeft de gave om moeilijke dingen eenvoudig te doen lijken”, schreef de Italiaanse pers lovend. Foden twijfelt er niet aan dat de Serie A nog veel zal genieten van De Bruyne. “Hij zal daar ook weer het verschil maken. De Italiaanse fans zullen veel plezier aan hem beleven.” Bij Manchester City kijken ze intussen naar Foden om het leiderschap van De Bruyne over te nemen. Maar dat het niet makkelijk wordt om zo’n unieke speler te vervangen, daar is iedereen het over eens.