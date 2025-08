Francs Borains toont ambitie en plukt middenvelder weg uit de Jupiler Pro League

Na twee grijze seizoenen in de Challenger Pro League, wil het ambitieuze Francs Borains komend seizoen een stap voorwaarts zetten. Het zet die ambitie kracht bij door Jasper Van Oudenhove op te pikken bij eersteklasser Dender.

Onder nieuwe coach Igor De Camargo hoopt tweedeklasser Francs Borains, het team van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, dit seizoen mee te strijden voor de top zes die recht geeft op deelname aan de promotieplayoffs.

Francs Borains heeft al enkele, wat minder bekende, nieuwe spelers binnengehaald. Maar de nieuwe middenvelder die ze op woensdag hebben aangekondigd, is toch al een wat grotere naam.

Jasper Van Oudenhove naar Francs Borains

Jasper Van Oudenhove komt namelijk in de Borinage voetballen. Het jeugdproduct van Club Brugge speelde de voorbije zes seizoenen bij Dender, waarmee hij de opmars richting de Jupiler Pro League meemaakte.

In de Jupiler Pro League kwam Van Oudenhove tot elf optredens. Het seizoen daarvoor was hij in de Challenger Pro League, ondanks enkele blessures, nog goed voor twintig wedstrijden. Een welgekomen kwaliteitsinjectie dus voor Francs Borains.

Van Oudenhove is niet de enige speler met een Dender-verleden die bij Francs Borains komt voetballen. Ook spits Jordy Soladio zal komend seizoen in het shirt van Les Verts te bewonderen zijn. Hij zal voor de doelpunten moeten gaan zorgen die Francs Borains richting de geambieerde top zes schieten.