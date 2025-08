Jack Grealish blijft in de Premier League: Man City gaat hem verhuren

Everton is in onderhandeling met Manchester City over een mogelijke transfer van Jack Grealish. De 29-jarige aanvaller mag deze zomer vertrekken bij de Engelse kampioen, en staat open voor een nieuwe uitdaging.

Volgens The Telegraph ziet Everton-coach David Moyes in Grealish een ideale versterking voor het komende seizoen. De gesprekken zouden nog in een vroeg stadium zitten, maar een huurdeal voor één seizoen is een concrete piste.

Grealish wil vooral meer speeltijd om zijn kansen bij de Engelse nationale ploeg levend te houden. Met het WK van volgend jaar in zicht, hoopt hij elders weer een vaste waarde te worden.

Bij City raakte de ex-speler van Aston Villa de voorbije maanden op een zijspoor. Op de slotdag van het seizoen zat hij niet in de selectie en ook het Club World Cup-toernooi in de VS ging aan hem voorbij.

Toch trainde Grealish dinsdag nog mee met de groep van Guardiola tijdens een open training. Maar de signalen wijzen op een afscheid deze zomer.

Everton wil zich versterken met ervaring en creativiteit. In Grealish ziet Moyes een speler die meteen een verschil kan maken in de Premier League.