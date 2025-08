Voorzitter Bart Verhaeghe voert de druk op bij Club Brugge: hij liet dat ook duidelijk blijken

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Achter de schermen van Club Brugge is het allesbehalve rustig. Terwijl de ploeg zich opmaakt voor het cruciale duel tegen Salzburg in de derde voorronde van de Champions League, heerst er interne toch wat onrust.

De druk op spelers en staf is groot, want voorzitter Bart Verhaeghe heeft al duidelijk gemaakt: kwalificatie voor de Champions League is geen doel, maar een absolute vereiste. Die druk liet Verhaeghe recent nog eens nadrukkelijk voelen.

Verhaeghe heel aanwezig

Zo dook hij onverwacht op aan de zijlijn tijdens een oefenmatch tegen Patro Eisden, weet HLN. Niet zijn gewoonte, maar een duidelijk signaal. Intern zou hij ook zijn stem hebben verheven, zelfs nog vóór de nederlaag tegen KV Mechelen. De Champions League is voor hem niet alleen financieel, maar ook qua prestige essentieel.

Dat Club vorig seizoen naast de titel greep, kon Verhaeghe nog enigszins verkroppen dankzij de bekerwinst en een sterk Europees parcours. Maar opnieuw in de groepsfase van het kampioenenbal geraken is cruciaal. Niet alleen om sportieve ambities waar te maken, maar ook om een dure zomer te verantwoorden.

Ook binnen de spelersgroep zijn er spanningen. De keeperskwestie – met een beurtrol tussen Lammens en Mignolet – zorgde voor ongenoegen, net als het uitlekken van interne afspraken in de media. Daarnaast rommelt het rond spelers als Jashari en Ordóñez, die liever vertrekken, maar waarvoor Club wel de juiste sommen wil innen.

Noodoplossingen

Coach Nicky Hayen moet intussen roeien met de riemen die hij heeft. Door blessures en conditionele achterstand zijn spelers als Sabbe, Forbs en Stankovic nog niet volledig inzetbaar. Dat leidt tot noodoplossingen zoals Spileers op de flank en een vroege re-integratie van Romero, die tegen Mechelen ondermaats presteerde. Vanaken werd daar zichtbaar gefrustreerd van.

Vanavond tegen Salzburg moet blijken of blauw-zwart zich sportief kan herpakken. Want falen in deze fase van het seizoen zou niet alleen het Europese avontuur hypothekeren, maar ook het geduld van de voorzitter zwaar op de proef stellen.