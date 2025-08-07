'Club Brugge mengt zich in strijd om verdediger die Anderlecht al op het oog had'

Club Brugge heeft zijn oog laten vallen op Nobel Mendy, de 20-jarige centrale verdediger van Real Betis. De Senegalese jeugdinternational staat al langer op de radar van Belgische topclubs, waaronder RSC Anderlecht, dat eerder al een poging ondernam om hem binnen te halen.

De belangstelling vanuit de Jupiler Pro League voor Mendy is niet nieuw. Tijdens de wintermercato toonde RSC Anderlecht al concrete interesse in de verdediger, met het oog op een huurdeal met verplichte aankoopoptie.

Door het hoge prijskaartje kwam een transfer toen niet tot stand. Inmiddels hebben ook Antwerp en Club Brugge zich gemeld, waardoor een Belgisch opbod dreigt te ontstaan.

Volgens Transferfeed is Club Brugge momenteel het meest actief in de onderhandelingen. Blauwzwart zoekt versterking in de defensie en zien in Mendy een profiel dat past binnen hun lange termijnstrategie. De speler beschikt over een contract tot 2027 en wordt door Betis gewaardeerd op circa vijf miljoen euro.

Geen werkvergunning in Nederland

Eerder leek Mendy op weg naar PSV, dat zelfs een akkoord bereikte met Real Betis over een transfersom van ruim vier miljoen euro. De transfer ketste echter af door problemen met de werkvergunning in Nederland. Omdat Mendy als niet-EU-speler te weinig wedstrijden op het hoogste niveau heeft gespeeld, kwam hij niet in aanmerking voor toelating.

De gesprekken tussen Club Brugge en Real Betis bevinden zich volgens bronnen in een gevorderd stadium. Een formeel bod wordt op korte termijn verwacht. Indien de clubs tot een akkoord komen, zou Mendy snel zijn medische tests kunnen afleggen in Brugge.

