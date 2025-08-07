"Ze mogen zeggen wat ze willen": Vermant reageert op klacht van supporters

Romeo Vermant scoorde het doelpunt van Club Brugge in Salzburg. Het was zijn eerste goal van het seizoen voor de aanvaller van blauwzwart.

Vermant scoorde op bezoek bij Salzburg in de voorrondes van de Champions League zijn eerste goal van het seizoen. Een opsteker voor de spits van Club Brugge.

Volgens hem is het echter de buitenwereld die ermee bezig is. Er is wel een en ander veranderd, maar de meeste zaken blijven hetzelfde als vorig jaar.

Ook de druk blijft altijd hetzelfde. “Ik leg mezelf die druk sowieso op. Het is niet dat ik dit niet gewoon ben. Het werkt bevrijdend, dat wel, want je bent op zoek naar die eerste goal als spits”, is Vermant eerlijk bij Het Laatste Nieuws.

Toch blijft de insteek voor een aanvaller altijd hetzelfde. “Als tweede of derde in de pikorde moet je ook scoren. Nu weet ik dat ik eruit vlieg als ik vijf matchen niet scoor. Dat is het leven van een spits.”

Vermant reageerde ook op de klacht van de supporters, dat er voorin een gebrek aan slagkracht is bij Club Brugge. “Ze mogen zeggen wat ze willen. Ze mogen ook brengen wie ze willen. Zolang ik presteer en scoor, zie ik geen probleem.”