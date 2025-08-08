Tweedeklasser Olympic Charleroi haalt vlak voor de competitiestart nog twee nieuwe aanvallers in huis

Vrijdagavond is het zover: De start van de Challenger Pro League. Promovendus Olympic Charleroi bijt de spits af tegen de andere promovendus, Jong Gent. De Henegouwers hebben vlak voor die eerste wedstrijd nog twee inkomende transfers aangekondigd.

Twee weken na de Jupiler Pro League is het op vrijdagavond ook menens in de Challenger Pro League. Met Olympic Charleroi - Jong Gent en Seraing - Beerschot trapt de tweede klasse meteen af met twee wedstrijden tegelijkertijd.

In het duel tussen de twee promovendi is het uitkijken naar wie de beste start maakt in een seizoen waarin beide teams hopen om geruisloos mee te kunnen draaien en geen degradatiezorgen te moeten beleven.

Twee nieuwe spitsen voor Olympic Charleroi

De thuisploeg in die partij heeft vlak voor de competitiestart nog twee inkomende transfers afgerond. Dat heeft de club laten weten via de officiële kanalen. Toshio Lake en Vito Kopic komen de rangen van Olympic Charleroi versterken.

Lake is een Nederlandse centrumspits van 24. Hij komt over van het Griekse PAS Lamia, waarmee hij het voorbije seizoen degradeerde uit de hoogste afdeling. In 17 wedstrijden kwam Lake tot één doelpunt voor Lamia.

Kopic is een stuk jonger dan zijn nieuwe Nederlandse ploegmaat. De Kroaat is amper 18 en komt over van het Roemeense Cluj. Mogelijks maken de nieuwe namen meteen minuten in de eerste competitiewedstrijd vrijdagavond. De partij begint om 20u.