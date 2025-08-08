Vlak voor clash met Beerschot trekt Seraing nog defensieve versterking aan

Beerschot begint vrijdagavond aan het seizoen in de Challenger Pro League. De Ratten maken de trip naar Seraing, in de hoop meteen goed aan het seizoen te kunnen beginnen. Bij de tegenstander is er last minute wel nog een extra versterking bijgekomen.

Na een behoorlijk geslaagde transferzomer, waarin Beerschot heel wat ervaring binnenhaalde met onder meer de komst van Glenn Claes en Lukas Van Eenoo, maken de troepen van Mo Messoudi zich op voor de eerste opdracht van het seizoen.

De tegenstander op vrijdagavond is Seraing, een team dat zich de voorbije twee seizoenen met hangen en wurgen steeds wist te verzekeren van een extra campagne in de Challenger Pro League. In principe heeft Beerschot een surplus aan kwaliteit om dat varkentje te wassen.

Seraing haalt jonge verdediger

Tegenstander Seraing heeft vlak voor die wedstrijd nog wel een nieuwe naam aangekondigd. Relja Bisevac komt over van Union Luxembourg en gaat het komend seizoen onder Kevin Caprasse voetballen.

Bisevac is een centrale verdediger van 18. Hij is 1m89 en werd donderdag officieel aangekondigd door Seraing via de clubkanalen. Mogelijks zit hij al meteen in de selectie voor de partij tegen Beerschot.

Wel wordt hij nog niet meteen in de basis verwacht. Bisevac maakte voor het eerste elftal van Union Luxembourg geen enkel optreden, maar wie weet mag hij bij Seraing wel snel gaan proeven van het profvoetbal.