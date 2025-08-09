Dante Vanzeir schept duidelijkheid over incident op Anderlecht: "Was dat correct? Nee!"

Dante Vanzeir (27) staat aan het begin van een nieuwe start bij AA Gent. De spits wil dit seizoen een leidersrol opnemen en beseft dat zijn carrière langzaam richting het einde gaat.

Vanzeir voelt dat er binnen de spelersgroep een sterke drang is naar verbetering. “100 procent. Op het einde van vorig seizoen wist iedereen dat er beterschap en verandering moest komen, zowel op als naast het veld. Iedereen is véél scherper. Elke match willen winnen, dat moet het uitgangspunt zijn. Dat pompt de nieuwe coach (Ivan Leko, red.) erin", zegt hij in HLN.

De trainerswissel naar Ivan Leko was volgens Vanzeir een belangrijke stap. “Mili had zijn kwaliteiten, maar hij was op dit moment misschien niet de juiste coach voor onze ploeg. Met Ivan is er een andere sfeer gecreëerd. Hij hamert op mentaliteit en respect, dat zijn puntjes waar we vorig seizoen de kantjes wat vanaf liepen.”

Mentaliteitsprobleem

Vanzeir erkent dat er vorig seizoen een mentaliteitsprobleem was binnen het team. “Er waren heikele puntjes. Tijdens de play-offs hebben we ook heel wat te verduren gekregen. We waren als ploeg misschien wat te onervaren. Er waren te weinig jongens die op tafel klopten. Je moet er elke wedstrijd alles aan doen om te winnen. En dat gevoel had ik niet bij iedereen in de play-offs.”

Zelf was Vanzeir ook niet altijd op zijn best. “Neen. Ik heb ook niet mijn beste niveau gehaald. En op momenten heb ook ik het laten hangen, dat geef ik toe. Normaal is dat niet mijn karakter.”

Over het incident bij Anderlecht, waar hij geweigerd zou hebben op te warmen, reageert Vanzeir duidelijk. “Ik heb wel degelijk opgewarmd in de tweede helft. We stonden 3-0 achter aan de rust. In de 75ste minuut zijn we met een paar jongens gaan zitten omdat de match gespeeld was én omdat we vooraf de boodschap kregen dat we rust zouden krijgen. Was dat helemaal correct? Neen. Maar ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen en me verontschuldigd. Het was zeker geen disrespect naar spelers, staf of club toe.”