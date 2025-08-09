Eden Hazard legt uit waarom hij vroeger niet naar Anderlecht trok

In een ontspannen gesprek bij het programma Zack en Roue Libre, heeft Eden Hazard gesproken over zijn carrièrekeuzes.

Eden Hazard was te gast bij Zack Nani voor het programma Zack en Roue Libre. De voormalige Rode Duivel sprak er over zijn carrièrekeuzes.

"Bij Ajax wilde ik niet, omdat ik geen Nederlands sprak. En Anderlecht, mijn ouders waren niet enthousiast dat ik daarheen zou gaan." Uiteindelijk ging Hazard verder met zijn opleiding bij het trainingscentrum van Lille. Daar kwam zijn talent tot bloei en trok hij de aandacht van de wereld. Zinedine Zidane volgde hem van dichtbij.

Hij vertelde hoe hij fysiek de strijd aanging met de spelers van het eerste team. "Ik kon me staande houden in duels omdat ik van jongs af aan stevig op mijn benen stond. Ik was al snel op de eerste meters. Ik heb altijd van het fysieke contact gehouden, van jongens die op me afkwamen, dat motiveerde me. Ik dacht bij mezelf: oh ja, kom maar op, je zult het wel zien."

Bij Lille schreef hij geschiedenis door de Ligue 1 te winnen in het seizoen 2010-2011, evenals de Coupe de France in hetzelfde jaar. Een historische dubbel onder leiding van Rudi Garcia, nu bondscoach van de Rode Duivels.

In 2012, na Frankrijk veroverd te hebben, trok Hazard naar Chelsea, dat net de Champions League had gewonnen. Bij Chelsea wordt hij beschouwd als een van de beste spelers in de geschiedenis van de club.

