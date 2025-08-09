Pep Guardiola komt alweer met bijzonder slecht nieuws voor City: "Hij zal niet fit zijn voor september"

Pep Guardiola komt alweer met bijzonder slecht nieuws voor City: "Hij zal niet fit zijn voor september"
Foto: © photonews
Pep Guardiola heeft duidelijk gemaakt dat Ballon d'Or-winnaar Rodri pas in september volledig fit zal zijn. De Spaanse coach wil vooral vermijden dat zijn middenvelder te snel terugkeert en opnieuw geblesseerd raakt. "We willen niet dat hij terugkomt, opnieuw geblesseerd raakt en dan weer uitvalt."

Rodri, sterspeler van Manchester City en winnaar van de Ballon d’Or 2024, liep begin juli een zware blessure op in de wedstrijd tegen Al-Hilal tijdens het WK voor clubs. “Rodri gaat beter, maar hij had een zware blessure. Sinds twee à drie dagen gaat het vooruit, en hopelijk is hij na de interlandbreak begin september écht in topvorm”, aldus Guardiola.

De Spaanse middenvelder traint inmiddels weer mee, maar de medische staf wil geen enkel risico nemen. Guardiola hoopt dat Rodri misschien enkele minuten kan maken voor de interlandbreak, maar stelt dat pijnvrij spelen belangrijker is dan snel terugkeren. “Het belangrijkste is dat hij geen pijn heeft”, zei hij.

Rodri miste vorig seizoen al het grootste deel van de campagne door een gescheurde kruisband. Zonder hem slaagde Manchester City er niet in om de Engelse titel te behouden. De club eindigde toen derde, achter Liverpool en Arsenal.

Nieuwe blessure

De 29-jarige international maakte vlak voor het einde van het seizoen zijn comeback, maar kreeg opnieuw tegenslag te verwerken met een liesblessure in de nederlaag tegen Al-Hilal (4-3) op het WK voor clubs in de Verenigde Staten.

City begint komend weekend aan het nieuwe seizoen met een wedstrijd tegen Wolverhampton. Daarna volgen duels met Tottenham en Brighton, allemaal wedstrijden die Rodri naar verwachting zal missen voor de interlandbreak begin september.

