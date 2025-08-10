'Club Brugge zet nieuwe stap richting miljoenendeal'

'Club Brugge zet nieuwe stap richting miljoenendeal'

Club Brugge cashte deze week flink op Ardon Jashari. En daar lijkt het ook niet te gaan bij stoppen. Ook Joel Ordonez zal mogelijk nog gaan verkassen. De onderhandelingen zijn opnieuw volop bezig.

Olympique Marseille wil een bod uitbrengen dat de grens van 35 miljoen euro overstijgt voor verdediger Joel Ordonez van Club Brugge, zo meldde El Canal del Futbol eerder al.

Onderhandelingen opnieuw begonnen

De Franse topclub wilde hiermee haar ambities kracht bijzetten om de speler binnen te halen. De voorbije weken was het niet altijd even duidelijk of de deal wel zou kunnen plaatsvinden.

Volgens transfergoeroe Sacha Tavolieri zijn de onderhandelingen ondertussen opnieuw opgestart. En dus zou er een deal kunnen gaan komen tussen beide partijen.

Meer dan 35 miljoen euro voor Club Brugge

De onderhandelingen tussen Marseille en Club Brugge waren tijdelijk vastgelopen door twijfels over bepaalde garanties, maar lijken nu opnieuw in beweging te komen. Een bod boven de 35 miljoen euro zou een record betekenen voor Marseille.

En ook voor blauw-zwart zou het een nieuwe geweldige deal zijn. Met Jashari hebben ze ook al een absolute topdeal gedaan en zo zou er ook veel geld vrijkomen voor andere aanwinsten.

