Lokeren-coach Stijn Vreven boos na seizoensopener tegen Patro Eisden: "Dat is onbegrijpelijk"

Lokeren-coach Stijn Vreven boos na seizoensopener tegen Patro Eisden: "Dat is onbegrijpelijk"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Sporting Lokeren begon met een pijnlijke 2-1 nederlaag tegen Patro Eisden. Ondanks 73% balbezit en tal van kansen liet de ploeg van Stijn Vreven de zege onbegrijpelijk glippen.

Sporting Lokeren kon zijn seizoen niet op een goede manier beginnen. Er werd zaterdagavond met 2-1 verloren van Patro Eisden Maasmechelen. Maar de manier waarop dat gebeurde was het ergste.

Lokeren kreeg genoeg kansen om te winnen, had 73% balbezit en meer dan dubbel zoveel passes als de tegenstander. Toch werd er verloren. "Onbegrijpelijk dat we deze match niet over de streep trekken", zegt coach Stijn Vreven bij Het Laatste Nieuws.

"Onze eerste helft was matig. Lange ballen en duels. Daar zijn zij veel beter in, toch zag ik onze verdedigers voor het eerst in de voorbereiding zulke ballen trappen. (fijntjes) De organisatie van Patro stond te goed, zeker? We vonden geen vrije man. Onvoldoende", gaat Vreven verder.

De coach leek boos te zijn. Het eerste tegendoelpunt volgde dan ook nog eens vanuit een hoekschop. "Hun omschakeling met focus op set pieces: daar hebben we zó vaak voor gewaarschuwd. En toch gaan we daar de mist in."

Toch was hij wat positief over de tweede helft. "Daarin starten we héél goed. Met veel vertrouwen en dominantie zaten we uitstekend in de match." Maar het gevoel is bijzonder slecht. "Ooit halen we hier 96% balbezit en pakken we toch geen punt."

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Sporting Lokeren
Patro Eisden Maasmechelen
Stijn Vreven

Meer nieuws

Stijn Stijnen onthult gevoel na vorig seizoen: "Eén van de dieptepunten uit mijn carrière"

Stijn Stijnen onthult gevoel na vorig seizoen: "Eén van de dieptepunten uit mijn carrière"

13:50
LIVE: Saliba eerste keer in de basis bij Anderlecht, Zulte-coach Vandenbroeck verrast met opstelling Live

LIVE: Saliba eerste keer in de basis bij Anderlecht, Zulte-coach Vandenbroeck verrast met opstelling

15:04
Transfernieuws en Transfergeruchten 10/08: Gudjohnsen - Edozie - Djenepo - Lammens

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/08: Gudjohnsen - Edozie - Djenepo - Lammens

15:00
'Nieuwe aanbieding voor Andri Gudjohsen van KAA Gent'

'Nieuwe aanbieding voor Andri Gudjohsen van KAA Gent'

15:00
Stijn Stijnen begrijpt Anderlecht niet: "Beter dan wat hier ooit liep"

Stijn Stijnen begrijpt Anderlecht niet: "Beter dan wat hier ooit liep"

11:00
1
Francky Dury beantwoordt de vraag van één miljoen over Thorgan Hazard

Francky Dury beantwoordt de vraag van één miljoen over Thorgan Hazard

14:30
"Clubleiding moet beschaamd zijn": supporters Charleroi niet te spreken over ontvangst in La Louvière

"Clubleiding moet beschaamd zijn": supporters Charleroi niet te spreken over ontvangst in La Louvière

14:03
4
📷 'Club Brugge bijt zich vast in zeer gevoelige transfer'

📷 'Club Brugge bijt zich vast in zeer gevoelige transfer'

13:30
3
LIVE: Fink gelooft in Genk, maar punten moeten volgen tegen Standard

LIVE: Fink gelooft in Genk, maar punten moeten volgen tegen Standard

13:05
'Ricardo Sa Pinto wil speler van Standard wegplukken'

'Ricardo Sa Pinto wil speler van Standard wegplukken'

13:00
🎥 KV Kortrijk mist competitiestart niet na degradatie: "Leuk, maar ook een beetje pijn"

🎥 KV Kortrijk mist competitiestart niet na degradatie: "Leuk, maar ook een beetje pijn"

12:00
1
'Club Brugge vindt nieuwe flankaanvaller in Mexico: eerste miljoenenbod geweigerd'

'Club Brugge vindt nieuwe flankaanvaller in Mexico: eerste miljoenenbod geweigerd'

12:30
4
Van Der Bruggen kaart nog maar eens hét probleem van Cercle aan: "Zonde" Reactie

Van Der Bruggen kaart nog maar eens hét probleem van Cercle aan: "Zonde"

11:45
2
DAZN komt met uitleg voor zwakke beeldkwaliteit van matchen in Challenger Pro League

DAZN komt met uitleg voor zwakke beeldkwaliteit van matchen in Challenger Pro League

09:30
16
Spits van KRC Genk legt lat bijzonder hoog met dubbele doelstelling

Spits van KRC Genk legt lat bijzonder hoog met dubbele doelstelling

11:30
LIVE: Kan OH Leuven nieuwe blamage voorkomen op het veld van Antwerp?

LIVE: Kan OH Leuven nieuwe blamage voorkomen op het veld van Antwerp?

11:00
LIVE: Hasi overweegt basisplaats voor Bertaccini, Zulte Waregem met héél weinig ervaring

LIVE: Hasi overweegt basisplaats voor Bertaccini, Zulte Waregem met héél weinig ervaring

10:26
Anders dan Jashari: Christos Tzolis legt uit waarom hij wel bij Club Brugge wilde blijven Reactie

Anders dan Jashari: Christos Tzolis legt uit waarom hij wel bij Club Brugge wilde blijven

10:15
De grootste ommekeer bij Standard volgens Teklak? "Dat is positief"

De grootste ommekeer bij Standard volgens Teklak? "Dat is positief"

10:30
1
Dante Vanzeir spreekt klare taal en komt met ambitie en droom: "Dit is het minimum voor mij"

Dante Vanzeir spreekt klare taal en komt met ambitie en droom: "Dit is het minimum voor mij"

10:00
1
Imke Courtois stelt twee belangrijke vragen bij Standard, maar ook moneytime voor Genk

Imke Courtois stelt twee belangrijke vragen bij Standard, maar ook moneytime voor Genk

09:00
'Union SG heeft spits op het oog, al is er mogelijk wel een probleem'

'Union SG heeft spits op het oog, al is er mogelijk wel een probleem'

08:40
Spits Union scoort voor eerste keer in een jaar, maar is méér dan een doelpuntenmaker - wat is zijn grootste manco? Analyse

Spits Union scoort voor eerste keer in een jaar, maar is méér dan een doelpuntenmaker - wat is zijn grootste manco?

08:00
📷 'Overmars krijgt njet over vertrek sterkhouder wegens te hoge vraagprijs'

📷 'Overmars krijgt njet over vertrek sterkhouder wegens te hoge vraagprijs'

08:20
9
Lukaku heeft veel matchen van zoon bij Anderlecht gezien en onthield boodschap van moeder: "Zij veranderden mijn leven"

Lukaku heeft veel matchen van zoon bij Anderlecht gezien en onthield boodschap van moeder: "Zij veranderden mijn leven"

07:00
CPL: Stijnen vergroot Lokerse frustratie met beproefd recept, RWDM geeft het meermaals weg bij debuut trainer Frans

CPL: Stijnen vergroot Lokerse frustratie met beproefd recept, RWDM geeft het meermaals weg bij debuut trainer Frans

22:02
5
Na maanden van speculatie: Liverpool laat grote naam uit aanvallend compartiment naar de woestijn vertrekken

Na maanden van speculatie: Liverpool laat grote naam uit aanvallend compartiment naar de woestijn vertrekken

06:30
Sébastien Pocognoli is streng voor zijn spelers ondanks de overwinning van Union tegen Gent

Sébastien Pocognoli is streng voor zijn spelers ondanks de overwinning van Union tegen Gent

06:00
"Dat is zoals in de lagere school": Ivan Leko houdt zich niet in

"Dat is zoals in de lagere school": Ivan Leko houdt zich niet in

23:40
8
David Hubert luidt de noodbel en komt met duidelijke hint aan het bestuur van OH Leuven

David Hubert luidt de noodbel en komt met duidelijke hint aan het bestuur van OH Leuven

23:20
1
Moedig KAA Gent laat zich drie keer op dezelfde manier ringeloren: gewiekst Union dartelt verder door de competitie

Moedig KAA Gent laat zich drie keer op dezelfde manier ringeloren: gewiekst Union dartelt verder door de competitie

22:41
Lichtpuntje bij RSC Anderlecht komt van de nieuwkomers Cedric Hatenboer en Mihajlo Cvetkovic

Lichtpuntje bij RSC Anderlecht komt van de nieuwkomers Cedric Hatenboer en Mihajlo Cvetkovic

23:00
Nog altijd goede band? Hein Vanhaezebrouck prijst Gent-doelman Roef: "Dan gaat iedereen zeggen dat het een fout is"

Nog altijd goede band? Hein Vanhaezebrouck prijst Gent-doelman Roef: "Dan gaat iedereen zeggen dat het een fout is"

22:30
3
Blijft hij bij KV Mechelen? Matchwinnaar Benito Raman spreekt doodeerlijk over zijn toekomst

Blijft hij bij KV Mechelen? Matchwinnaar Benito Raman spreekt doodeerlijk over zijn toekomst

21:30
Kanonstart na vertrek bij Club Brugge? Ardon Jashari de hemel in geprezen na debuut: "Pure kunst, zal Milan vermaken"

Kanonstart na vertrek bij Club Brugge? Ardon Jashari de hemel in geprezen na debuut: "Pure kunst, zal Milan vermaken"

21:40
9
🎥 KV Mechelen kent geweldige seizoensstart: dit heeft Vanderbiest te zeggen Reactie

🎥 KV Mechelen kent geweldige seizoensstart: dit heeft Vanderbiest te zeggen

21:13

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 1
Seraing Seraing 1-2 K Beerschot VA K Beerschot VA
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 1-4 KAA Gent KAA Gent
RSCA Futures RSCA Futures 1-3 KV Kortrijk KV Kortrijk
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 2-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
Lierse SK Lierse SK 0-2 SK Beveren SK Beveren
RWDM Brussels RWDM Brussels 3-3 Lommel SK Lommel SK
Eupen Eupen 2-0 Luik FC Luik FC
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 16:00 Francs Borains Francs Borains

Nieuwste reacties

The Purple Knight The Purple Knight over La Louvière - Charleroi: 1-0 Nabucodonosor Nabucodonosor over DAZN komt met uitleg voor zwakke beeldkwaliteit van matchen in Challenger Pro League Da Cosmos will be back in 2026 Da Cosmos will be back in 2026 over Hertha Berlin - Karlsruher SC: 0-0 Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over Anderlecht - Zulte Waregem: - Vital Verheyen Vital Verheyen over "Clubleiding moet beschaamd zijn": supporters Charleroi niet te spreken over ontvangst in La Louvière FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over CPL: Stijnen vergroot Lokerse frustratie met beproefd recept, RWDM geeft het meermaals weg bij debuut trainer Frans Boskofabbe Boskofabbe over 📷 'Club Brugge bijt zich vast in zeer gevoelige transfer' Stefan Mertens Stefan Mertens over Stijn Stijnen begrijpt Anderlecht niet: "Beter dan wat hier ooit liep" Shooters Shooters over Club Brugge - Cercle Brugge: 2- Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over 'Club Brugge vindt nieuwe flankaanvaller in Mexico: eerste miljoenenbod geweigerd' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved