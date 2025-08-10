Lokeren-coach Stijn Vreven boos na seizoensopener tegen Patro Eisden: "Dat is onbegrijpelijk"

Sporting Lokeren begon met een pijnlijke 2-1 nederlaag tegen Patro Eisden. Ondanks 73% balbezit en tal van kansen liet de ploeg van Stijn Vreven de zege onbegrijpelijk glippen.

Sporting Lokeren kon zijn seizoen niet op een goede manier beginnen. Er werd zaterdagavond met 2-1 verloren van Patro Eisden Maasmechelen. Maar de manier waarop dat gebeurde was het ergste.

Lokeren kreeg genoeg kansen om te winnen, had 73% balbezit en meer dan dubbel zoveel passes als de tegenstander. Toch werd er verloren. "Onbegrijpelijk dat we deze match niet over de streep trekken", zegt coach Stijn Vreven bij Het Laatste Nieuws.

"Onze eerste helft was matig. Lange ballen en duels. Daar zijn zij veel beter in, toch zag ik onze verdedigers voor het eerst in de voorbereiding zulke ballen trappen. (fijntjes) De organisatie van Patro stond te goed, zeker? We vonden geen vrije man. Onvoldoende", gaat Vreven verder.

De coach leek boos te zijn. Het eerste tegendoelpunt volgde dan ook nog eens vanuit een hoekschop. "Hun omschakeling met focus op set pieces: daar hebben we zó vaak voor gewaarschuwd. En toch gaan we daar de mist in."

Toch was hij wat positief over de tweede helft. "Daarin starten we héél goed. Met veel vertrouwen en dominantie zaten we uitstekend in de match." Maar het gevoel is bijzonder slecht. "Ooit halen we hier 96% balbezit en pakken we toch geen punt."