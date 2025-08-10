OFFICIEEL: Lommel SK laat speler van 3 miljoen euro opnieuw gaan

Lommel SK ziet Karime Dermane tijdelijk vertrekken naar FC Lorient. De 21-jarige middenvelder wil zich bewijzen in de Ligue 1, na eerder indruk te hebben gemaakt bij KV Kortrijk.

Lommel SK heeft al een redelijk drukke transferzomer gehad. Nu laat de club één van zijn beste spelers opnieuw vertrekken, al is het tijdelijk.

Karime Dermane wordt namelijk uitgeleend aan FC Lorient. De 21-jarige middenvelder wordt voor één seizoen verhuurd aan de Franse club.

Lorient promoveerde afgelopen seizoen en komt nu dus uit in de Ligue 1. Het was nadrukkelijk de wens van Dermane, afgelopen seizoen al, om op het hoogste niveau te spelen.

"Daar hebben we in de winterstop aan meegewerkt", zegt Sportief directeur Jeffrey van As. "Bij KV Kortrijk heeft hij een prima indruk achtergelaten, waardoor hij het nu opnieuw een stapje hoger mag laten zien."

"Ligue 1 is een stevige competitie, maar wij zijn ervan overtuigd dat hij dit niveau aankan. We gaan zijn verrichtingen met interesse volgen", besluit van As. De marktwaarde van Dermane bedraagt volgens Transfermarkt 3 miljoen euro