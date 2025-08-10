'Opvolger van Jashari' laat meteen van zich spreken bij Club NXT

Club NXT pakte tegen Francs Borains een nuttig puntje op de eerste speeldag in de Challenger Pro League tegen Francs Borains. Met dank ook aan een topper voor de toekomst van blauw-zwart.

Vanuit de jeugd is er alweer een groeibriljant die de stap naar de A-kern zal maken namelijk bij Club Brugge. Zijn naam is Alejandro Granados.

🇺🇸🤩 | Look at this incredible assist from Alejandro Granados ('06) today in the U19 Euros!#usmnt pic.twitter.com/bnarSVvXSc — USMNT Report 🇺🇸🇹🇷 (@USMNTReport) June 19, 2025

Alejandro Granados tekende in 2023 bij Club Brugge. Hij kwam toen over van Orlando City en rijpte de voorbije twee seizoenen bij Club NXT. Nu wordt hij overgeheveld naar de A-kern toe.

Meteen goed begonnen bij Club NXT

De nog steeds maar 19-jarige middenvelder was vorig seizoen goed voor één doelpunt en vier assists bij Club NXT en wierp zich zo op als een metronoom op het middenveld met een splijtende pass.

Ook dit seizoen is hij meteen goed van wal gestoken. HIj scoorde de 1-1 tegen Francs Borains op de openingsspeeldag van de Challenger Pro League.

De Waalse club was op het uur op voorsprong gekomen via Lima, op aangeven van Dewaest. Voor beide ploegen is het meteen een eerste nuttig puntje in de Challenger Pro League.