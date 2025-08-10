Analyse Spits Union scoort voor eerste keer in een jaar, maar is méér dan een doelpuntenmaker - wat is zijn grootste manco?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit Gent
Kevin Rodriguez is geen vlot scorende spits. Zijn doelpunt tegen KAA Gent zal hem dus mogelijk bijzonder veel deugd gedaan hebben. Het was nét geen jaar geleden dat hij nog eens de netten wist te doen trillen.

In zijn eerste seizoen in de Jupiler Pro League was hij over alle competities heen goed voor vier goals en twee assists, vorig seizoen moest hij het stellen met amper één doelpunt.

Dat goaltje viel op 10 augustus 2024 tegen KVC Westerlo - exact een jaar geleden dus. En dus valt er nu mogelijk een heel pak van de schouders van de 25-jarige Ecuadoriaan van de kampioen. 

Teleurstellende statistieken

"Natuurlijk weegt zoiets, want dat zou op elke speler wegen. Het doet ons allemaal deugd dat hij nu scoort", aldus doelman Vic Chambaere over doelpuntenmaker Rodriguez. "Hij heeft enorme kwaliteiten en nu hij een doelpunt heeft gemaakt, zal hij zeker nog meer scoren."

Een gevoel dat ook leeft bij coach Sébastien Pocognoli. "Het doelpunt van Rodriguez is geen symbool, maar wel heel goed voor ons. Het was lang en lastig voor hem, dus ik ben zeer blij en zelfs een beetje geëmotioneerd daardoor."

Communicatie als grootste probleem?

"Ik ben zeer blij voor hem, want spitsen worden op doelpunten afgerekend. Twee scorende spitsen hebben, dat zou top zijn. Maar Kevin maakt de verdediging moe, werkt hard in balverlies en kan een bal bijhouden. Vanuit het standpunt van een coach doet hij het heel goed, ook al zijn de statistieken er niet."

"Het enige probleem is misschien de communicatie, omdat hij te weinig inspanningen deed vorig seizoen om de taal te leren. Te veel aanvallers? Ik ben tevreden met alle spelers die ik ter beschikking heb."

