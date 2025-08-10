Standard en Anderlecht moeten oppassen voor Union: het wapen dat veel oplevert sinds de terugkeer in 1A

Standard en Anderlecht moeten oppassen voor Union: het wapen dat veel oplevert sinds de terugkeer in 1A
Foto: © photonews

Union heeft hun overwinning van 5-0 tegen Leuven bevestigd met een 2-3 overwinning tegen Gent. Stilstaande fases deden het team uit de hoofdstad opnieuw veel goed.

Voordat ze Standard en daarna Anderlecht uitdagen, was Union goed geïnspireerd om te winnen van AA Gent. De drie Brusselse doelpunten kwamen voort uit spelhervattingen. Dit stelt Christian Burgess in staat om met twee assists te eindigen, telkens door zich aan de tweede paal door te zetten en de bal terug te leggen in het strafschopgebied.

"Spelhervattingen? Nee, we hebben niet meer dan normaal op ze getraind, niet meer uren", lacht hij in een interview met DAZN. "Maar Sébastien Pocognoli is een uitstekende coach, we kijken veel videobeelden. En het is ook niet slecht om wat continuïteit in de groep te hebben. Wanneer je dezelfde gezichten behoudt, zijn de automatismen duidelijker".

Een geducht wapen in een wat rommelige avond

Aan de andere kant was Pocognoli ook blij met deze drie opeenvolgende doelpunten. Ook al is de coach van Union niet per se trots op de algehele prestatie van zijn spelers, lijkt hij tevreden te zijn dat de op training geoefende fases hun vruchten afwerpen tijdens de wedstrijd.

"Het is herhaling. We hebben een goede routine op training voor spelhervattingen. Hoe vaker je ze herhaalt, hoe natuurlijker de dingen worden. Soms is de eerste fase belangrijk, soms is het de tweede", legt hij uit.

De volgende tegenstanders zijn gewaarschuwd. Vooral met verdedigers zoals Fedde Leysen (maker van het eerste doelpunt), Christian Burgess, Kevin Mac Allister of zelfs Ross Sykes in het vijandige strafschopgebied, vinden de goede ballen van Charles Vanhoutte vaak een afnemer: "We proberen dit allemaal voort te zetten, omdat we de kwaliteiten hebben om de tegenstander bij elke spelhervatting in gevaar te brengen".

