Francs Borains begint met uitstekende prestatie aan CPL-campagne: "Dit moet vertrouwen geven"

Het ambitieuze Francs Borains is aan het nieuwe seizoen begonnen met een 1-1 gelijkspel op het veld van Club NXT. Les Verts speelden een prima partij en maakten zelfs aanspraak op de overwinning.

De eerste speeldag van de Challenger Pro League zit er op. Francs Borains en Club NXT sloten op zondag de speeldag af met een puntendeling op Schiervelde. Lima en Granados zorgden voor de doelpunten.

Beide teams zullen balen dat ze maar één punt overhouden aan de partij. Club NXT had voldoende kansen om minstens een doelpunt extra te maken. Francs Borains trof in de laatste minuut nog twee keer het doelhout.

Ervaren rot Sebastién Dewaest was tevreden met de wedstrijd van het team. "We hebben een uitstekende prestatie geleverd. Dit moet ons vertrouwen geven voor het verdere verloop van de competitie", aldus de voormalige verdediger van onder meer Sporting Charleroi en Racing Genk bij La Dernière Heure.

Voor Dewaest doet het ook deugd dat hij, naast die andere ervaren verdediger Dorian Dessoleil, nog eens als titularis aan een seizoen mag beginnen: "Dat is alweer drie jaar geleden en het doet enorm deugd om nu wel in de basis te mogen beginnen. Dankzij de ervaring die we achterin hebben, kunnen we ons defensief blok beter organiseren en doen opschuiven."

Na de puntendeling van afgelopen weekend hoopt het Francs Borains van nieuwe coach Igor De Camargo komende vrijdag een eerste zege van het seizoen te pakken. Het neemt het in eigen huis op tegen Patro Eisden Maasmechelen.