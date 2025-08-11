"Niet overroepen": Coach spreekt wel heel klare taal na eerste match van Lierse SK

"Niet overroepen": Coach spreekt wel heel klare taal na eerste match van Lierse SK

De ontgoocheling was bijzonder groot afgelopen weekend bij Lierse SK. De eerste competitiematch ging in eigen huis verloren tegen Beveren.

Lierse SK opende de nieuwe jaargang van de Challenger Pro League met een thuisnederlaag tegen SK Beveren. Aan inzet geen gebrek, maar het verschil in kwaliteit tussen beide ploegen was duidelijk te zien.

“Daar ben ik het volmondig mee eens. Je kan de groep geen gebrek aan inzet verwijten. Dat is de absolute basis. Maar Beveren is een volwassen ploeg, die haar kansen afmaakt. Wij hebben een heel jonge kern en missen nog killersinstinct”, zegt coach Jay Shoffner aan Gazet van Antwerpen.

De tweede helft kreeg Lierse de nodige kansen, maar dan moet je die wel weten te verzilveren. Het is dan ook duidelijk wat er moet gebeuren. “We kunnen zeker nog wat extra scorend vermogen gebruiken.”

Pittige start voor Lierse SK

Al wordt het snel schakelen voor de coach van Lierse SK om zijn troepen klaar te stomen voor de volgende opdracht in de Challenger Pro League. Zaterdag is zijn team te gast bij KV Kortrijk, de grote kandidaat op de titel te pakken.

Maar ook daarna volgen nog zware wedstrijden tegen Eupen, Beerschot, Lokeren-Temse en RWDM. “We wisten dat het een heel ­pittige start zou worden. Het is van groot belang dat de hoofden fris blijven. Want we mogen die nederlaag van ­zaterdag ook niet overroepen. We hebben ook onze ­kwaliteiten.”

