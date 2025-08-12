Anderlecht wilde hem, maar verdediger koos voor andere Belgische topclub: "Meteen wat ik wilde"

Anderlecht wilde hem, maar verdediger koos voor andere Belgische topclub: "Meteen wat ik wilde"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Siebe Van der Heyden is terug in de Belgische competitie. De verdediger van AA Gent blikt terug op zijn onzekere laatste maanden. En op de keuze voor de Buffalo's, want ook Anderlecht wilde hem.

Voor zijn eerste wedstrijd als basisspeler bij KAA Gent had Siebe Van der Heyden zijn handen vol met Raul Florucz, maar hij heeft zich er eervol doorheen geslagen. Een symbolische eerste basisplaats tegen Union Saint-Gilloise. Na zijn moeilijke tijd bij Mallorca, wil de voormalige publiekslieveling van het Dudenpark de verloren tijd goedmaken.

Afgelopen winter werd hij nog nadrukkelijk gelinkt aan Anderlecht: "Alles werd overdreven toen Anderlecht interesse toonde in mij," legt hij uit aan La Dernière Heure. "Het werd een veel te groot verhaal. Deze zomer, zodra ik van Gent hoorde, voelde ik dat het was wat ik wilde."

Het plezier van spelen terugvinden en dicht bij zijn dierbaren zijn

"De club had al interesse getoond onder Hein Vanhaezebrouck, maar destijds was het nog niet het juiste moment voor mij. Nu is het perfect. Ik wil deze club helpen terug te keren naar het niveau waarop het kort geleden was. Ik geloof dat we het naar de top van het Belgische voetbal kunnen brengen", vervolgde hij.

Van der Heyden keerde toch terug met iets meer ritme in zijn benen dankzij zijn uitleenbeurt aan Sankt Pauli in de tweede helft van vorig seizoen. Het was vooral Alexander Blessin die hem weer op weg hielp: "Ik ben hem erg dankbaar. Na elke wedstrijd nam hij me mee naar zijn bureau voor een persoonlijke analyse. Hij heeft me echt geholpen om te groeien op individueel vlak."

Maar hij zag zichzelf toch niet in Duitsland blijven: "Ik had besloten om terug te keren naar België. Ik was echt op zoek naar stabiliteit om weer de beste Siebe te worden, als speler en als mens. Ik wilde weer in de buurt van mijn familie zijn, een zeker evenwicht vinden en van daaruit weer opbouwen."

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KAA Gent

Meer nieuws

Patrick Goots ziet groot vraagteken bij Antwerp: "Dat houdt me bezig"

Patrick Goots ziet groot vraagteken bij Antwerp: "Dat houdt me bezig"

13:30
Wanneer zien we het Dolbertaccini-duo bij Anderlecht? "Fans willen gewend raken aan winnen"

Wanneer zien we het Dolbertaccini-duo bij Anderlecht? "Fans willen gewend raken aan winnen"

11:50
Anderlecht moet verkopen, maar niet Dolberg... Olivier Renard zou zichzelf in de voet schieten Analyse

Anderlecht moet verkopen, maar niet Dolberg... Olivier Renard zou zichzelf in de voet schieten

11:40
1
Michiel Jonckheere looft eigen speler: "Beste speler van tweede klasse"

Michiel Jonckheere looft eigen speler: "Beste speler van tweede klasse"

13:15
Zware domper voor Cercle Brugge: verdediger maanden out met enkelbreuk

Zware domper voor Cercle Brugge: verdediger maanden out met enkelbreuk

13:00
1
Na de commotie van afgelopen weekend: deze scheidsrechters leiden volgend weekend in goede banen

Na de commotie van afgelopen weekend: deze scheidsrechters leiden volgend weekend in goede banen

12:20
3
'KAA Gent ziet nog een verdediger vertrekken'

'KAA Gent ziet nog een verdediger vertrekken'

08:40
2
Done deal: Anderlecht laat jong talent met verleden bij Charleroi definitief vertrekken

Done deal: Anderlecht laat jong talent met verleden bij Charleroi definitief vertrekken

11:20
4
Waarom het helemaal niet raar is dat KV Mechelen het goed doet onder Vanderbiest

Waarom het helemaal niet raar is dat KV Mechelen het goed doet onder Vanderbiest

10:45
5
'RSC Anderlecht is nog niet voldaan en wil extra versterking in huis halen'

'RSC Anderlecht is nog niet voldaan en wil extra versterking in huis halen'

07:20
Frank Boeckx houdt zich niet in over Jan-Carlo Simic

Frank Boeckx houdt zich niet in over Jan-Carlo Simic

07:00
1
Done deal: na periodes bij Lokeren en Oostende valt Belgisch doek definitief voor aanvaller Club Brugge

Done deal: na periodes bij Lokeren en Oostende valt Belgisch doek definitief voor aanvaller Club Brugge

12:00
Opsteker voor Dender en tegenslag voor Anderlecht: indrukwekkende aanwinst is er na rode kaart gewoon bij

Opsteker voor Dender en tegenslag voor Anderlecht: indrukwekkende aanwinst is er na rode kaart gewoon bij

08:20
Revanche 22 jaar na datum? "Blijft een pijnlijke herinnering voor veel Truienaars"

Revanche 22 jaar na datum? "Blijft een pijnlijke herinnering voor veel Truienaars"

10:15
📷 Vriendin Cristiano Ronaldo kondigt groot nieuws aan ... met kleinood van meer dan vier miljoen euro

📷 Vriendin Cristiano Ronaldo kondigt groot nieuws aan ... met kleinood van meer dan vier miljoen euro

11:00
De beste transfer van Club Brugge, maar ook La Louvière, Union, STVV, Essevee en Standard in de prijzen

De beste transfer van Club Brugge, maar ook La Louvière, Union, STVV, Essevee en Standard in de prijzen

10:30
LIVE Club Brugge-Salzburg: Enkele wissels van Hayen verwacht in cruciale terugwedstrijd

LIVE Club Brugge-Salzburg: Enkele wissels van Hayen verwacht in cruciale terugwedstrijd

09:50
Vanhaezebrouck kritisch voor Belgische topclub: "We ergeren ons steeds meer aan Man City en nu ook aan hen"

Vanhaezebrouck kritisch voor Belgische topclub: "We ergeren ons steeds meer aan Man City en nu ook aan hen"

09:30
3
'KV Mechelen schiet wakker na ontboezeming van Benito Raman'

'KV Mechelen schiet wakker na ontboezeming van Benito Raman'

09:00
2
📷 OFFICIEEL Versterking met verleden bij Standard past perfect bij nieuwe club: "Jongen uit de streek"

📷 OFFICIEEL Versterking met verleden bij Standard past perfect bij nieuwe club: "Jongen uit de streek"

09:15
🎥 Verdiende KAA Gent een strafschop na deze bijzondere val en handspel?

🎥 Verdiende KAA Gent een strafschop na deze bijzondere val en handspel?

23:30
7
Het toekomstig dilemma voor Sébastien Pocognoli bij Union SG: gewezen Genkie of miljoenentransfer?

Het toekomstig dilemma voor Sébastien Pocognoli bij Union SG: gewezen Genkie of miljoenentransfer?

07:40
Nicky Hayen maakt selectie bekend en Club Brugge kondigt groot nieuws aan met 'Cherry Moon'

Nicky Hayen maakt selectie bekend en Club Brugge kondigt groot nieuws aan met 'Cherry Moon'

08:00
6
KV Mechelen verrast met gedeelde leidersplaats: coach Vanderbiest ziet spelers een boost krijgen

KV Mechelen verrast met gedeelde leidersplaats: coach Vanderbiest ziet spelers een boost krijgen

06:15
2
Grote vraagtekens bij wat KRC Genk doet met Tolu Arokodare

Grote vraagtekens bij wat KRC Genk doet met Tolu Arokodare

06:30
1
Vanhaezebrouck schetst de gevolgen van de uitlatingen van De Mil over ref Laforge

Vanhaezebrouck schetst de gevolgen van de uitlatingen van De Mil over ref Laforge

23:00
1
Besnik Hasi heeft een groot probleem: één speler is al volledig onmisbaar

Besnik Hasi heeft een groot probleem: één speler is al volledig onmisbaar

20:40
1
📷 'Nieuwe club meldt zich voor transfer van Bilal El Khannouss'

📷 'Nieuwe club meldt zich voor transfer van Bilal El Khannouss'

22:30
1
Steven Defour onder de indruk van de sfeer bij Standard: "De tifo's, de liederen, het roept herinneringen bij me op"

Steven Defour onder de indruk van de sfeer bij Standard: "De tifo's, de liederen, het roept herinneringen bij me op"

22:00
Patrick Goots schuift ex-Rode Duivel naar voren om spitsentrainer te worden bij Westerlo

Patrick Goots schuift ex-Rode Duivel naar voren om spitsentrainer te worden bij Westerlo

21:40
Mehdi Bayat zal iedereen bij Charleroi moeten geruststellen: zijn coach en zijn supporters

Mehdi Bayat zal iedereen bij Charleroi moeten geruststellen: zijn coach en zijn supporters

21:20
1
Philippe Albert noemt maar één naam om het succes van Standard te verklaren

Philippe Albert noemt maar één naam om het succes van Standard te verklaren

21:00
6
Opsteker voor RSC Anderlecht: paarswit krijgt heel goed nieuws te horen

Opsteker voor RSC Anderlecht: paarswit krijgt heel goed nieuws te horen

18:20
3
📷 'Drie Belgische clubs jagen op dezelfde jeugdinternational'

📷 'Drie Belgische clubs jagen op dezelfde jeugdinternational'

19:20
'Vergevorderde gesprekken: Royal Antwerp FC heeft verdediger zo goed als beet'

'Vergevorderde gesprekken: Royal Antwerp FC heeft verdediger zo goed als beet'

20:20
14
Dubbel opvallend moment met Vincent Janssen: "Geen enkele andere spits doet dit"

Dubbel opvallend moment met Vincent Janssen: "Geen enkele andere spits doet dit"

19:40
8

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 2-3 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 1-0 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 2-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 3-1 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

stephen king stephen king over Zware domper voor Cercle Brugge: verdediger maanden out met enkelbreuk JVD002 JVD002 over 📷 Is de regel hier voor uitgevonden? Nieuwe beelden tonen wel héél nipt buitenspel penaltyfase Geert66 Geert66 over Na de commotie van afgelopen weekend: deze scheidsrechters leiden volgend weekend in goede banen Bearke#géénpindasausaub Bearke#géénpindasausaub over Vanhaezebrouck benoemt de twee grote problemen die Fink zelf creëert bij KRC Genk Joske89 Joske89 over 🎥 Verdiende KAA Gent een strafschop na deze bijzondere val en handspel? TIGERMANIA TIGERMANIA over 'Vergevorderde gesprekken: Royal Antwerp FC heeft verdediger zo goed als beet' TRIKKE TRIKKE over Done deal: Anderlecht laat jong talent met verleden bij Charleroi definitief vertrekken TatstOn TatstOn over Vanhaezebrouck kritisch voor Belgische topclub: "We ergeren ons steeds meer aan Man City en nu ook aan hen" TIGERMANIA TIGERMANIA over Philippe Albert noemt maar één naam om het succes van Standard te verklaren Swakke25 Swakke25 over KV Mechelen verrast met gedeelde leidersplaats: coach Vanderbiest ziet spelers een boost krijgen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved