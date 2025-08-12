Anderlecht wilde hem, maar verdediger koos voor andere Belgische topclub: "Meteen wat ik wilde"

Siebe Van der Heyden is terug in de Belgische competitie. De verdediger van AA Gent blikt terug op zijn onzekere laatste maanden. En op de keuze voor de Buffalo's, want ook Anderlecht wilde hem.

Voor zijn eerste wedstrijd als basisspeler bij KAA Gent had Siebe Van der Heyden zijn handen vol met Raul Florucz, maar hij heeft zich er eervol doorheen geslagen. Een symbolische eerste basisplaats tegen Union Saint-Gilloise. Na zijn moeilijke tijd bij Mallorca, wil de voormalige publiekslieveling van het Dudenpark de verloren tijd goedmaken.

Afgelopen winter werd hij nog nadrukkelijk gelinkt aan Anderlecht: "Alles werd overdreven toen Anderlecht interesse toonde in mij," legt hij uit aan La Dernière Heure. "Het werd een veel te groot verhaal. Deze zomer, zodra ik van Gent hoorde, voelde ik dat het was wat ik wilde."

Het plezier van spelen terugvinden en dicht bij zijn dierbaren zijn

"De club had al interesse getoond onder Hein Vanhaezebrouck, maar destijds was het nog niet het juiste moment voor mij. Nu is het perfect. Ik wil deze club helpen terug te keren naar het niveau waarop het kort geleden was. Ik geloof dat we het naar de top van het Belgische voetbal kunnen brengen", vervolgde hij.

Van der Heyden keerde toch terug met iets meer ritme in zijn benen dankzij zijn uitleenbeurt aan Sankt Pauli in de tweede helft van vorig seizoen. Het was vooral Alexander Blessin die hem weer op weg hielp: "Ik ben hem erg dankbaar. Na elke wedstrijd nam hij me mee naar zijn bureau voor een persoonlijke analyse. Hij heeft me echt geholpen om te groeien op individueel vlak."

Maar hij zag zichzelf toch niet in Duitsland blijven: "Ik had besloten om terug te keren naar België. Ik was echt op zoek naar stabiliteit om weer de beste Siebe te worden, als speler en als mens. Ik wilde weer in de buurt van mijn familie zijn, een zeker evenwicht vinden en van daaruit weer opbouwen."