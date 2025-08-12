De deal is helemaal rond: 'Grealish verlaat Manchester City en gaat voor deze Engelse traditieclub voetballen'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 0 reacties
De deal is helemaal rond: 'Grealish verlaat Manchester City en gaat voor deze Engelse traditieclub voetballen'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Jack Grealish gaat bij Everton FC aan de slag. De medische testen zijn reeds achter de rug en de bevestiging van de transfer volgt eerstdaags.

Het nieuws hing al eventjes in de lucht. Jack Grealisch verlaat Manchester City en gaat voor Everton FC voetballen. 

Fabrizio Romano laat weten dat de deal rond is. De medische proeven zijn inmiddels ook achter de rug. 

Het is wachten op de bevestiging van de transfer. Grealisch wordt voor één seizoen verhuurd aan The Toffees. 

Grealish kwam vorig seizoen al op een zijspoor terecht bij Manchester City. Pep Guardiola rekent ook voor komend seizoen niet op hem.

Met of zonder aankoopoptie?

In de huurdeal zit - voor zover we weten - geen aankoopoptie vervat. Grealish heeft een contract tot medio 2027 bij The Citizens.
 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Manchester City
Everton
Jack Grealish

Meer nieuws

'Manchester City wil verrassen en meldt zich bij Real Madrid voor absolute sterspeler'

'Manchester City wil verrassen en meldt zich bij Real Madrid voor absolute sterspeler'

20:20
LIVE Club Brugge virtueel uitgeschakeld aan de rust tegen Salzburg Live

LIVE Club Brugge virtueel uitgeschakeld aan de rust tegen Salzburg

20:18
Op zoek naar geld voor Olivier Renard: we zochten (én vonden) 45 miljoen voor de sportief directeur van Anderlecht

Op zoek naar geld voor Olivier Renard: we zochten (én vonden) 45 miljoen voor de sportief directeur van Anderlecht

20:00
Wachten op de beslissing van één persoon: transfer van Ordoñez hangt af van deze miljardair

Wachten op de beslissing van één persoon: transfer van Ordoñez hangt af van deze miljardair

19:40
Knaltransfer in de maak voor Donnarumma? Manchester City zet United onder druk, al is er nog een probleem

Knaltransfer in de maak voor Donnarumma? Manchester City zet United onder druk, al is er nog een probleem

17:40
Iedereen praat over zijn prijskaartje van 20 miljoen, maar... Senne Lammens heeft zelf ook nog iets te zeggen

Iedereen praat over zijn prijskaartje van 20 miljoen, maar... Senne Lammens heeft zelf ook nog iets te zeggen

19:00
1
Cercle-coach Cinel krijgt heel opvallende rol tijdens... CL-wedstrijd van Club Brugge

Cercle-coach Cinel krijgt heel opvallende rol tijdens... CL-wedstrijd van Club Brugge

18:40
Vertrekt hij dan toch? Nieuwe ontwikkeling in dossier rond Yari Verschaeren

Vertrekt hij dan toch? Nieuwe ontwikkeling in dossier rond Yari Verschaeren

18:20
4
Junya Ito bezorgt KRC Genk en zijn fans meteen goed nieuws

Junya Ito bezorgt KRC Genk en zijn fans meteen goed nieuws

18:00
🎥 Kevin De Bruyne blijft Napoli-supporters verrassen

🎥 Kevin De Bruyne blijft Napoli-supporters verrassen

17:20
1
Antwerp heeft versterking helemaal beet: ervaren verdediger tekent contract op de Bosuil

Antwerp heeft versterking helemaal beet: ervaren verdediger tekent contract op de Bosuil

17:00
2
Junya Ito maakt KRC Genk-fans meteen warm en spreekt titelambities uit

Junya Ito maakt KRC Genk-fans meteen warm en spreekt titelambities uit

16:30
5
Welkom in de Ligue 2: een eerste grote teleurstelling voor Karel Geraerts met Reims

Welkom in de Ligue 2: een eerste grote teleurstelling voor Karel Geraerts met Reims

16:00
Gevoelige transfer écht in de maak: ex-Anderlecht-speler wil zelf naar Club Brugge

Gevoelige transfer écht in de maak: ex-Anderlecht-speler wil zelf naar Club Brugge

15:30
4
Meteen prijs voor Robail in spectaculaire wedstrijd van RWDM: "Motiveren na tegengoal"

Meteen prijs voor Robail in spectaculaire wedstrijd van RWDM: "Motiveren na tegengoal"

15:15
Steven Defour zag drie namen indruk maken dit weekend: "Hij leidde Club Brugge naar de overwinning"

Steven Defour zag drie namen indruk maken dit weekend: "Hij leidde Club Brugge naar de overwinning"

15:00
2
Hoe de voorbeelddossiers bij Club Brugge (en ook Union) goed zijn voor alle Belgische clubs

Hoe de voorbeelddossiers bij Club Brugge (en ook Union) goed zijn voor alle Belgische clubs

14:40
4
Deal rond? 'Union Saint-Gilloise heeft nieuwe aanvaller beet'

Deal rond? 'Union Saint-Gilloise heeft nieuwe aanvaller beet'

14:20
4
Dedryck Boyata stopt met voetballen en neemt opmerkelijke rol bij Rode Duivels op zich

Dedryck Boyata stopt met voetballen en neemt opmerkelijke rol bij Rode Duivels op zich

13:46
'RAAL La Louvière huurt aanvaller van Saudische club'

'RAAL La Louvière huurt aanvaller van Saudische club'

13:45
Patrick Goots ziet groot vraagteken bij Antwerp: "Dat houdt me bezig"

Patrick Goots ziet groot vraagteken bij Antwerp: "Dat houdt me bezig"

13:30
1
Michiel Jonckheere looft eigen speler: "Beste speler van tweede klasse"

Michiel Jonckheere looft eigen speler: "Beste speler van tweede klasse"

13:15
1
Zware domper voor Cercle Brugge: verdediger maanden out met enkelbreuk

Zware domper voor Cercle Brugge: verdediger maanden out met enkelbreuk

13:00
6
Na de commotie van afgelopen weekend: deze scheidsrechters leiden volgend weekend in goede banen

Na de commotie van afgelopen weekend: deze scheidsrechters leiden volgend weekend in goede banen

12:20
10
Vanhaezebrouck kritisch voor Belgische topclub: "We ergeren ons steeds meer aan Man City en nu ook aan hen"

Vanhaezebrouck kritisch voor Belgische topclub: "We ergeren ons steeds meer aan Man City en nu ook aan hen"

09:30
4
Done deal: na periodes bij Lokeren en Oostende valt Belgisch doek definitief voor aanvaller Club Brugge

Done deal: na periodes bij Lokeren en Oostende valt Belgisch doek definitief voor aanvaller Club Brugge

12:00
Wanneer zien we het Dolbertaccini-duo bij Anderlecht? "Fans willen gewend raken aan winnen"

Wanneer zien we het Dolbertaccini-duo bij Anderlecht? "Fans willen gewend raken aan winnen"

11:50
4
Anderlecht moet verkopen, maar niet Dolberg... Olivier Renard zou zichzelf in de voet schieten Analyse

Anderlecht moet verkopen, maar niet Dolberg... Olivier Renard zou zichzelf in de voet schieten

11:40
8
Done deal: Anderlecht laat jong talent met verleden bij Charleroi definitief vertrekken

Done deal: Anderlecht laat jong talent met verleden bij Charleroi definitief vertrekken

11:20
8
📷 Vriendin Cristiano Ronaldo kondigt groot nieuws aan ... met kleinood van meer dan vier miljoen euro

📷 Vriendin Cristiano Ronaldo kondigt groot nieuws aan ... met kleinood van meer dan vier miljoen euro

11:00
Waarom het helemaal niet raar is dat KV Mechelen het goed doet onder Vanderbiest

Waarom het helemaal niet raar is dat KV Mechelen het goed doet onder Vanderbiest

10:45
8
De beste transfer van Club Brugge, maar ook La Louvière, Union, STVV, Essevee en Standard in de prijzen

De beste transfer van Club Brugge, maar ook La Louvière, Union, STVV, Essevee en Standard in de prijzen

10:30
2
Revanche 22 jaar na datum? "Blijft een pijnlijke herinnering voor veel Truienaars"

Revanche 22 jaar na datum? "Blijft een pijnlijke herinnering voor veel Truienaars"

10:15
LIVE Club Brugge-Salzburg: Enkele wissels van Hayen verwacht in cruciale terugwedstrijd

LIVE Club Brugge-Salzburg: Enkele wissels van Hayen verwacht in cruciale terugwedstrijd

09:50
Anderlecht wilde hem, maar verdediger koos voor andere Belgische topclub: "Meteen wat ik wilde"

Anderlecht wilde hem, maar verdediger koos voor andere Belgische topclub: "Meteen wat ik wilde"

10:00
📷 OFFICIEEL Versterking met verleden bij Standard past perfect bij nieuwe club: "Jongen uit de streek"

📷 OFFICIEEL Versterking met verleden bij Standard past perfect bij nieuwe club: "Jongen uit de streek"

09:15

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 1
Liverpool FC Liverpool FC 15/08 Bournemouth Bournemouth
Aston Villa Aston Villa 16/08 Newcastle United Newcastle United
Brighton Brighton 16/08 Fulham Fulham
Tottenham Tottenham 16/08 Burnley Burnley
Sunderland Sunderland 16/08 West Ham Utd West Ham Utd
Wolverhampton Wolverhampton 16/08 Manchester City Manchester City
Nottingham Forest Nottingham Forest 17/08 Brentford Brentford
Chelsea Chelsea 17/08 Crystal Palace Crystal Palace
Manchester United Manchester United 17/08 Arsenal Arsenal
Leeds United Leeds United 18/08 Everton Everton

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Club Brugge - Red Bull Salzburg: 0-2 Stefan Mertens Stefan Mertens over Junya Ito maakt KRC Genk-fans meteen warm en spreekt titelambities uit jawaddedadde jawaddedadde over Vertrekt hij dan toch? Nieuwe ontwikkeling in dossier rond Yari Verschaeren Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Done deal: Anderlecht laat jong talent met verleden bij Charleroi definitief vertrekken JaKu JaKu over Iedereen praat over zijn prijskaartje van 20 miljoen, maar... Senne Lammens heeft zelf ook nog iets te zeggen Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Anderlecht moet verkopen, maar niet Dolberg... Olivier Renard zou zichzelf in de voet schieten Irish Green Irish Green over Zware domper voor Cercle Brugge: verdediger maanden out met enkelbreuk Green kill Green kill over Steven Defour zag drie namen indruk maken dit weekend: "Hij leidde Club Brugge naar de overwinning" André Coenen André Coenen over Na de commotie van afgelopen weekend: deze scheidsrechters leiden volgend weekend in goede banen prKV prKV over 'KV Mechelen schiet wakker na ontboezeming van Benito Raman' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved