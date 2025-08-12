De deal is helemaal rond: 'Grealish verlaat Manchester City en gaat voor deze Engelse traditieclub voetballen'

Jack Grealish gaat bij Everton FC aan de slag. De medische testen zijn reeds achter de rug en de bevestiging van de transfer volgt eerstdaags.

Het nieuws hing al eventjes in de lucht. Jack Grealisch verlaat Manchester City en gaat voor Everton FC voetballen.

Fabrizio Romano laat weten dat de deal rond is. De medische proeven zijn inmiddels ook achter de rug.

🚨💣 EXCL: Jack Grealish to Everton, here we go! Loan deal agreed with Man City and medical booked later today.



Grealish said yes to #EFC project and he’s now set to complete his move in next 24 hours.



New addition for David Moyes. 🔵🃏 pic.twitter.com/iP4e0rh7yb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2025

Het is wachten op de bevestiging van de transfer. Grealisch wordt voor één seizoen verhuurd aan The Toffees.

Grealish kwam vorig seizoen al op een zijspoor terecht bij Manchester City. Pep Guardiola rekent ook voor komend seizoen niet op hem.

Met of zonder aankoopoptie?

In de huurdeal zit - voor zover we weten - geen aankoopoptie vervat. Grealish heeft een contract tot medio 2027 bij The Citizens.

