Frank Boeckx houdt zich niet in over Jan-Carlo Simic

De verdediging van RSC Anderlecht blijft rake klappen krijgen. Ook afgelopen weekend tegen Zulte Waregem was het opnieuw zo.

Dat RSC Anderlecht een defensief probleem heeft staat als een paal boven water. Paarswit scoorde al negen goals in drie wedstrijden, maar kreeg er zelf ook al vijf om de oren.

Zulte Waregem kon drie keer scoren in het Lotto Park. Dan mag je hoe dan ook kijken naar het probleem dat de verdediging van paarswit wel is. Volgens Frank Boeckx heeft dat ook te maken met hoe belangrijk Jan-Carlo Simic zichzelf vindt.

Frankx Boeck spreekt klare taal over Jan-Carlo Simic

“Volgens mij heeft hij een doodse schrik dat de supporters op zijn kwaliteiten gaan beginnen te letten. Dus probeert hij ze mee te krijgen in zijn enthousiasme”, vertelt hij in de voetbalpodcast van Het Laatste Nieuws.

Dat hij het publiek mee wil krijgen, achter de ploeg, is heel erg lovenswaardig. Alleen zit er een probleempje in. “Als je dat constant doet, verlies je wel een beetje je geloofwaardigheid.”

Simic moet voor Boeckx een andere rol spelen als verdediger. “Bij Anderlecht gaat het toch vooral om het aantal ballen dat je goed kan afleveren aan de middenvelders. En dat zie ik toch veel minder.”