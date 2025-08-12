Junya Ito maakt KRC Genk-fans meteen warm en spreekt titelambities uit

Junya Ito is terug bij Racing Genk en mikt meteen hoog: de Japanner wil opnieuw prijzen pakken en voor de titel gaan. Hij kiest voor rugnummer 10 en wil dat volledig waarmaken.

Junya Ito werd dinsdag officieel voorgesteld bij de pers. De Japanse winger keerde terug naar Racing Genk, waar hij een heel mooie tijd beleefde.

In het seizoen 2018/2019 was de flankaanvaller erbij, toen Genk voor de laatste keer de landstitel won. Nadien pakte hij ook mee de beker in 2021.

De jaren nadien speelde Genk goede seizoenen, maar greep het steeds naast de titel. Soms heel nipt. "Mijn ambitie is in ieder geval om hier weer alles te winnen wat er te winnen valt. Ik wil hier voor de titel gaan", zegt hij bij Het Laatste Nieuws.

Ito zal dit seizoen met het rugnummer 10 rondlopen. Jarne Steuckers is sinds dit seizoen nummer 7, wat het oude nummer van Ito was in Limburg.

"Iedereen in de voetbalwereld weet dat het een speciaal nummer is. Het is een eer om dat nummer aangeboden te krijgen. Nu wil ik het ook waarmaken", besluit de Japanner, die er duidelijk zin in heeft.