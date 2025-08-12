'KAA Gent ziet nog een verdediger vertrekken'

In de voorbereiding kreeg Hugo Gambor nog eens een kans, onder meer tegen AZ Alkmaar in een galawedstrijd. Nu er extra verdedigers zijn gekomen in de kern van Ivan Leko lijkt hij echter alsnog weg te mogen.

De voorbije weken werden al heel wat verdedigers naar de uitgang gestuurd bij KAA Gent. Archie Brown en Tsuyoshi Watanabe vertrokken voor de nodige miljoenen bijvoorbeeld.

Maar ook Nurio Fortuna en - als u hem nog als een flankverdediger zag - Noah Fadiga vertrokken onder meer tijdelijk bij De Buffalo's.

🇨🇫🔵🦬 EXCL - Hugo Gambor set to join Kasımpaşa S.K.!



💰KAA Gent & the Süper Lig club have reached an agreement for the loan of the Central African central defender.



🗣️ Discussions still need to take place to finalize the deal, but things are moving in the right direction.… pic.twitter.com/r8l0rbGGXt — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 11, 2025

En nu is er ook een overeenkomst in de maak voor Hugo Gambor. Hij kan op huurbasis naar het Turkse Kasimpasa vertrekken volgens transfergoeroe Sacha Tavolieri.

Huurbeurt richting Turkije voor Hugo Gambor op komst

De ploegen zouden er al uit zijn voor een huurdeal, maar de laatste punten en komma's moeten nog gezet worden voor er een overeenkomst kan worden getekend.

Gambor ligt nog twee jaar onder contract bij De Buffalo's. Vorig seizoen speelde hij nog 29 wedstrijden, dit seizoen leek hij niet in de plannen van Ivan Leko te gaan voorkomen.