'Manchester City wil deze speler evenveel betalen als Haaland'

Manchester City wil het contract van Rodri openbreken. De gesprekken zijn opgestart. Windeieren zal het de Spaanse middenvelder alvast niet leggen.

De Engelse media weten dat Manchester City en Rodri momenteel in gesprek zijn om het contract van de 29-jarige middenvelder open te breken. De huidige overeenkomst loopt medio 2027 af.

En de deal lijkt héél snel in kannen en kruiken te zullen zijn. Er ligt in het Etihad Stadium een contract klaar dat Rodri tot medio 2029 aan The Citizens moet binden.

25 miljoen euro per jaar

Ook financieel zal het de 55-voudig Spaans international geen windeieren leggen. Manchester City wil Rodri op gelijke voet plaatsen met grootverdiener Erling Braut Haaland.

Om u een idee te geven: de aanvaller verdient een slordige 25 miljoen euro per jaar. En dat bedrag wil Manchester City eveneens aan Rodri spenderen.

Real Madrid afhouden

Op die manier hoopt Manchester City eveneens Real Madrid af te houden. De Koninklijke snuffelde de voorbije weken aan de Ballon d'Or-winnaar.