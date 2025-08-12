Revanche 22 jaar na datum? "Blijft een pijnlijke herinnering voor veel Truienaars"

STVV staat aan de leiding in de Jupiler Pro League. Dat moet al heel lang geleden zijn dat de club dit nog eens meemaakte.

STVV heeft dit seizoen zijn momenten om toe te slaan al goed weten te kiezen. Tegen KAA Gent was dat nog met de ondertussen al vertrokken Adriano Bertaccini.

“Tegen Charleroi domineerde STVV niet en tegen Dender lagen ze zelfs sterk onder tot ze vanuit het niets een strafschop forceerden. Dat soort momenten ten volle benutten, ook als het eens wat minder loopt, is een belangrijke kwaliteit”, zegt Stef Wynants aan Het Belang van Limburg.

Defensief doen de Kanaries het veel beter dan vorig jaar. Op het middenveld is het dan weer teren op de kwaliteiten van Ito. “Het is een verademing om hem op de tien te zien spelen. Onder Mazzu werd die jongen mismeesterd door hem te laten ronddwalen op de zes of de acht, waar hij gedegradeerd werd tot een non-voetballer.”

STVV moet revanche nemen tegen La Louvière

Aanvallend heeft Wynants zijn twijfels bij Ferrari. De analist wacht voorlopig nog even af om na te gaan wat de impact is van Goto die overkwam van RSC Anderlecht.

Wouter Vrancken beseft volgens Wynants best goed wat de match tegen La Louvière van komend weekend voor de STVV-aanhang betekent. Revanche voor de zwarte zondag van 1 juni 2003.

“De verloren bekerfinale tegen La Louvière - en alles wat errond hing - blijft voor veel Truienaars een pijnlijke herinnering. Een overwinning als competitieleider kan helpen om die bladzijde om te slaan”, besluit Wynants.