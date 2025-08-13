Een derby en een clash der beloften: Dit is het programma van de tweede speeldag in de Challenger Pro League

Een derby en een clash der beloften: Dit is het programma van de tweede speeldag in de Challenger Pro League
De tweede speeldag van de Challenger Pro League nadert. Hier zijn de getrokken lessen na het eerste competitieweekend en wat je kunt verwachten van deze tweede speelronde van het seizoen.

We naderen de tweede speeldag van de Challenger Pro League. De eerste, die vorig weekend werd gespeeld, leverde enkele eerste inzichten op.

Vrijdagavond liet Olympic Charleroi zien dat er nog veel werk te verzetten is om op het gewenste niveau te geraken. Les Dogues werden kansloos overtroffen, door een team van Jong Gent dat dit seizoen wel eens problemen zou kunnen veroorzaken voor veel ploegen.

Seraing toont zich van zijn beste kant

Tegelijkertijd speelde RFC Seraing bijna perfect tegen Beerschot, met defensieve stabiliteit en efficiëntie, maar Les Metallos incasseerden finaal nog twee doelpunten tegen een Beerschot dat voor het overige niet meteen kon overtuigen.

Zaterdag liet Kortrijk zien een titelkandidaat te zijn. Tegen een sterk RSCA Futures, met onder andere Mihajlo Cvetkovic en Cédric Hatenboer, lieten de Kerels goed spel zien om de drie punten te pakken, ondanks de sterke weerstand van de Futures, die op voorsprong kwamen en heel wat ploegen kopzorgen kunnen bezorgen.

Patro Eisden Maasmechelen heeft zijn eerste opdracht volbracht door te winnen van Lokeren in een confrontatie tussen twee teams die in de top willen meedraaien, en Beveren toonde overtuigend spel in de zege op het veld van Lierse. Eupen was dan weer de sterkste in een duel met Luik, dat op veel vlakken tekortschoot.

RWDM Brussels heeft zijn fouten niet weggewerkt, goede start voor De Camargo

Zaterdagavond liet ook zien dat RWDM Brussels dezelfde tekortkomingen zou kunnen hebben als vorig seizoen: een voorsprong van twee doelpunten die verspeeld werd en een 3-2 voorsprong die niet genoeg was om te winnen, aangezien Lommel op het laatste moment gelijkmaakte. In Molenbeek moeten er vooral defensieve stappen worden gezet om mee te dingen naar de titel.

Zondag, tijdens de eerste wedstrijd onder leiding van Igor De Camargo, wist Francs Borains een gelijkspel te behalen op het veld van Club NXT, wat volgens velen het sterkste beloftenteam is. Een goed punt dus voor Les Verts, dat zijn handhaving zo snel mogelijk wil veiligstellen.

Op de tweede speeldag zal Beveren Jong Genk ontmoeten, dat vrij was tijdens het openingsweekend omdat de competitie 17 teams heeft, terwijl Francs Borains vrijdag Patro zal ontvangen voor een eerste wedstrijd voor eigen publeik.

Futures tegen Jong Gent, derby tussen Luik en Seraing

Zaterdag zal Kortrijk een Lierse ontvangen dat zijn valse start van vorige week zal willen rechtzetten, terwijl KAS Eupen het moeilijk zal krijgen op verplaatsing bij Beerschot.

De U23 van Gent zullen het opnemen tegen die van Anderlecht in wat een veelbelovende wedstrijd belooft te worden gezien de prestaties van beide teams afgelopen weekend, terwijl Olympic Charleroi een veel betere prestatie zal moeten leveren om niet verslagen te worden in Lommel. 's Avonds is er ook een clash tussen Lokeren en RWDM Brussels.

Zondag wordt deze tweede speeldag afgesloten met een nieuwe Luikse derby tussen RFC Luik en Seraing. Een leuke affiche voor de supporters van beide clubs, die elk hun eerste punt of zelfs overwinning van het seizoen kunnen behalen. Seraing is zegeloos in zijn laatste acht wedstrijden tegen Luik. Club NXT is vrijgesteld tijdens speeldag 2.

