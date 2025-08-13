OFFICIEEL: Jack Grealish is een Toffee en... Everton betaalt zich er blauw aan

2 reacties
OFFICIEEL: Jack Grealish is een Toffee en... Everton betaalt zich er blauw aan
Foto: © photonews

De deal is helemaal rond. Jack Grealish verlaat Manchester City en gaat bij Everton FC voetballen. Er is alsnog een aankoopoptie opgenomen in de deal.

De deal is helemaal rond. Jack Grealish verlaat Manchester City en gaat bij Everton FC voetballen. Er is alsnog een aankoopoptie opgenomen in de deal.

We schreven gisteren al dat de transfer van Jack Grealisch in kannen en kruiken is. Ondertussen heeft Everton FC de komst van de middenvelder ook bevestigd via de officiële clubkanalen.

Everton huurt de 29-jarige middenvelder tot het einde van het seizoen van Manchester City. The Toffees nemen zijn riante salaris - zo'n 350.000 euro per week - integraal over.

Er is bovendien een aankoopoptie opgenomen in de overeenkomst. Everton kan Grealish volgende zomer definitief binnenhalen voor 55 miljoen euro.

Geen toekomst meer bij Manchester City

Dat bedrag staat in schril contract met de som die Manchester City vier geleden heeft betaald. The Citizens hoestten maar liefst 117,5 miljoen euro op om Grealish los te weken bij Aston Villa.

In het Etihad Stadium - versta: onder Pep Guardiola - heeft Grealish geen toekomst meer. De 39-voudig Engels international past al een tijdje niet meer in de plannen van de Catalaanse coach.

2 reacties
