📷 Opmerkelijker kan bijna niet: Manchester City pakt uit met nieuwe, en héél speciale, truitjes

Manchester City stelde donderdag zijn derde tenue voor. Die kon bijna niet opvallender zijn. Het grote thema is... regen.

Manchester City pakte onlangs uit met de komst van Rayan Cherki. Die heeft het nummer 10 overgenomen bij de club, nadat Jack Grealisch op huurbasis naar Evertron trok.

Voor Jérémy Doku zal dat toch wel ergens jammer zijn. Maar de Rode Duivel mocht donderdag ook een gloednieuw shirt schitteren op de sociale media van de club.

Een eerbetoon aan het... weer

De club stelde namelijk zijn derde tenue voor, met 'Rain or Shine' als slogan. Over het hele shirt, dat grijs werd gekleurd, staan druppels water. Die moeten regen voorstellen.

Inspired by our famous Mancunian weather ☔️ — Manchester City (@ManCity) August 14, 2025

Een opvallender tenue kan haast niet. Doku trok het alvast even aan. De uitleg van de club is er duidelijker over. "Manchester City staat symbool voor de mensen, de cultuur en de humor van Manchester."

"Daarom is het derde tenue van 25/26 een eerbetoon aan het Mancunianse weer, ontworpen voor iedereen die City in zijn hart draagt, regen of zonneschijn. (Al laten we eerlijk zijn: meestal regen)", klinkt het bij de Cityzens. Geslaagd of niet?