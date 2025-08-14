"Dat was niet normaal": Jérémy Doku was woedend op bondscoach Rudi Garcia

"Dat was niet normaal": Jérémy Doku was woedend op bondscoach Rudi Garcia
Foto: © photonews
Jérémy Doku is een van de belangrijkste aanvallende wapens van de Rode Duivels. Toch was hij niet tevreden met de eerste wedstrijd onder de leiding van Rudi Garcia.

Jérémy Doku heeft het seizoen sterk afgesloten, zowel met Manchester City als de Rode Duivels. Tijdens de laatste wedstrijd tegen Wales was hij erg energiek, maar daarvoor had hij enkele moeilijke momenten meegemaakt.

Terwijl hij minder vaak basisspeler was bij City in het midden van het seizoen, begon hij ook op de bank tijdens de eerste wedstrijd onder Rudi Garcia tegen Oekraïne. Ondanks het verloop van de wedstrijd kwam hij zelfs niet in actie. Een zeer moeilijke beslissing om te accepteren, zoals hij zelf heeft toegegeven op zijn YouTube-kanaal.

Geprikkeld in zijn trots

"Ik was gewend om in de basis te staan, maar tijdens de eerste wedstrijd onder leiding van Garcia speelde ik gewoon niet. Ik was hier erg boos over", herinnert hij zich. Dodi Lukebakio kwam naar hem toe om de situatie te kalmeren.

"'Waarom ben je zo boos?' vroeg hij me. 'Omdat het niet normaal is. Iedereen belt me om te vragen waarom ik niet speel', antwoordde ik. Toen vroeg hij me of ik van God hield en Hem vertrouwde... En dat deed me beseffen dat ik misschien te veel waarde had gehecht aan voetbal. Zijn woorden hebben echt mijn manier van denken veranderd", legt Doku uit.

De verdere samenwerking was vruchtbaarder: Jérémy Doku stond wel als basisspeler opgesteld om de situatie drie dagen later in Genk om te keren (met een assist als beloning). Hij heeft ondertussen drie wedstrijden op rij gespeeld met de volle 90 minuten bij de nationale ploeg.

België

