Het geheime wapen van La Louvière is bijna klaar: "Hij heeft een atypisch profiel"
Foto: © photonews
La Louvière beleeft een euforische week dankzij hun overwinning tegen Charleroi. Frédéric Taquin richt zijn blik nu op de wedstrijd van zaterdag tegen Sint-Truiden.

Sint-Truiden tegen La Louvière: Het is de allereerste wedstrijd in de Jupiler Pro League tussen twee teams die op kunstgras spelen. Dankzij hun nieuwe veld zullen Les Loups zich niet te veel moeten aanpassen op Stayen, ook al is het oppervlak niet helemaal hetzelfde als dat van de Easi Arena, zoals Frédéric Taquin, de coach van La Louvière, benadrukte tijdens de persconferentie.

"Het is altijd erg moeilijk om op hun zeer natte synthetische veld te spelen, waar ze veel water op doen. Het is sneller en iets harder dan bij ons. Maar echt hinderlijk is dit veld natuurlijk niet. Het is nooit slecht nieuws voor ons om op een kunstgrasveld te spelen", legt hij uit, zoals geciteerd door de krant Le Soir.

De coach van de promovendus maakt zich meer zorgen over de kwaliteit van de tegenstander dan over het veld: "Sint-Truiden heeft zeer energieke, technische spelers. De twee Japanse spelers zijn er niet om te lachen. We zullen heel sterk en geconcentreerd moeten zijn, want elke ruimte zal worden benut. Ze zijn in grote vorm met zeer goede resultaten".

Steeds fittere spelerskern bij La Louvière

De staf is blij om te zien dat de nieuwe aanwinsten vooruitgang boeken op training, te beginnen met Pape Moussa Fall, die 17 doelpunten maakte bij Seraing in de afgelopen twee seizoenen. "Hij is op 80%. Hij traint al met ons mee, maar ik denk dat hij pas binnen een week alles zal kunnen doen. Zijn debuut nadert en hij zal ons veel goeds doen. Hij heeft toch een atypisch profiel: hij is 2m07, hij houdt de bal heel goed vast, hij is een winnaar, hij geeft niet op en bij dode spelmomenten is hij een waardevolle troef", aldus Taquin.

Ook de andere spelers die nog niet op 100% zijn, zijn op de goede weg: "Lucas Bretelle boekt vooruitgang, Alexis Beka Beka's terugkeer komt ook dichterbij. Samuel Gueulette doet het ook goed. Jordi Liongola kreeg een klap op zijn neus, maar trainde de hele week zonder problemen. Yllan Okou heeft zijn eerste minuten gehad en zal nog twee of drie weken nodig hebben om op volle kracht te komen. Ik heb gezegd dat we in september de echte versie van het team zullen zien en we komen beetje bij beetje in de buurt."

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
OH Leuven OH Leuven 15/08 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 16/08 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 16/08 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 16/08 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 17/08 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 17/08 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 17/08 Antwerp Antwerp
Cercle Brugge Cercle Brugge 17/08 Westerlo Westerlo

