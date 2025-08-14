Mathys Tel slachtoffer van racisme na gemiste penalty in UEFA Supercup: Tottenham reageert

Mathys Tel slachtoffer van racisme na gemiste penalty in UEFA Supercup: Tottenham reageert
Mathys Tel miste zijn penalty tijdens de strafschoppenreeks tegen PSG in de Europese Super Cup in het Bluenergy Stadium in Udine. Zijn gemiste poging zorgde voor een golf van racistische beledigingen op sociale media.

Na een late gelijkmaker van PSG (2-2) werd de Supercup van Europa beslist door strafschoppen. Mathys Tel nam zijn verantwoordelijkheid, maar helaas kon zijn schot het doel niet vinden. Een fataal gemiste kans, omdat het uiteindelijk de Parijzenaars de overwinning gaf met 4-3.

Na dit incident werd de Franse speler het slachtoffer van racistische beledigingen op sociale media. Tottenham heeft vanochtend een verklaring afgelegd om deze uitspraken te veroordelen.

"We zijn geschokt door de racistische beledigingen die aan Mathys Tel zijn gericht op sociale media na de nederlaag gisteravond in de UEFA Super Cup. Mathys heeft moed en vastberadenheid getoond door zich vrijwillig aan te melden om een strafschop te nemen, terwijl de mensen die hem beledigen slechts lafaards zijn, verschuilen zich achter pseudoniemen en anonieme profielen om hun walgelijke uitspraken te doen."

De Engelse club eist sancties tegen de personen die deze aanvallen hebben geuit: "We zullen samenwerken met de autoriteiten en sociale-mediaplatforms om de strengst mogelijke maatregelen te nemen tegen iedereen die we kunnen identificeren. We staan aan jouw zijde, Mathys."

Tijdens deze wedstrijd kwam Mathys Tel als invaller in het veld. De Franse doelpuntenmaker verving Mohammed Kudus in de 79e minuut toen de score nog steeds 0-2 in het voordeel van de Spurs was.

