Rein Van Helden legt uit waarom STVV het nu zo goed doet in de Jupiler Pro League

STVV staat helemaal bovenin de rangschikking van de Jupiler Pro League. Volgens Rein Van Helden is dat helemaal geen toeval.

STVV scoorde dit seizoen al 7 op 9. Samen met Union SG, KV Mechelen en Standard zijn de Kanaries op dit moment de leider in de Jupiler Pro League.

Vooral het feit dat de club nog maar twee goals tegen kreeg springt in het oog. De verdediging, met onder andere Rein Van Helden, staat duidelijk op punt.

“Er worden veel vuile meters gemaakt”, vertelt de STVV-verdediger aan Het Laatste Nieuws. “Ik denk dat het belangrijkste is dat je aan ons spel ziet dat we keihard werken.”

Verdediging van STVV staat er

Die stabiliteit trekt de ploeg ook over de streep als het even moeilijk gaat. “We hebben een heel goede ingesteldheid. Iedereen geeft gas en dat zie je, het is heel moeilijk om tegen ons te scoren.”

Maar goed verdedigen gaat niet enkel om verdedigers. Het begint volgens Van Helden al bij de aanvallers die veel extra meters kloppen en hun defensieve taken goed opnemen.

Iets wat voor coach Wouter Vrancken heel belangrijk is. “Hij zegt dat we op die manier duidelijk kunnen maken dat we 'ready' zijn om die vuile meters te maken”, klinkt het nog.