Coach Thorsten Fink grijpt in na 1 op 9 van KRC Genk: dit is de grootste verandering

KRC Genk opende speeldag vier van de Jupiler Pro League aan Den Dreef tegen Leuven om 20u45. Dat deed coach Thorsten Fink met toch wel een aantal spelers verrassend op de bank.

KRC Genk is met een 1 op 9 zwak aan het seizoen begonnen. Op bezoek bij OH Leuven - nog een ploeg uit de staart van het klassement - moet dan ook gewonnen worden.

De Limburgers hebben niet al te veel keuzes meer als ze de kloof met de andere topclubs niet te groot willen laten worden. Dat beseft ook de coach.

Thorsten Fink grijpt in bij KRC Genk

En die oefenmeester - Thorsten Fink - heeft knopen doorgehakt voor de wedstrijd op bezoek bij OH Leuven. Zo koos hij voor twee nieuwe namen tussen de lijnen.

Bangoura en Sor zijn de twee nieuwe namen in de basiself van de Duitser. Sattlberger en Adedeji-Sternberg verdwenen op die manier uit de basiself.

Ook nieuwe aanwinst bleef voorlopig op de bank zitten, terwijl topschutter Tolu Arokodare ook niet aan de wedstrijd mocht beginnen. Aan de elf die wél mochten starten om te bewijzen dat ze klaar zijn voor een eerste driepunter.